Mahkemeden İflas Kararı Çıktı: Türkiye’nin Bir Gıda Devi Daha İflas Etti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 10:47

Bursa’da günlük 12 tonluk üretim kapasitesiyle gıda sektörünün önemli oyuncularından biri olan Master Choco Gıda’nın mali krizi iflasla sonuçlandı. Şirketin sunduğu kurtarma planını yetersiz bulan mahkeme, konkordato talebini reddederek firmanın tasfiyesine karar verdi.

Bursa gıda sanayisinde geniş üretim ağıyla tanınan Master Choco Gıda, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamayarak faaliyetlerine son verdi.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısını düzeltmek amacıyla sunduğu konkordato projesini sürdürülebilir bulmayarak iflas hükmünü verdi. Yaklaşık altı yıldır sektörde yer alan fabrikanın tasfiye süreci resmen başlarken, süreci yürüten konkordato komiserinin görevine de mahkeme kararıyla son verildi.

Alınan bu karar doğrultusunda, Master Choco Gıda'nın mal varlıklarını koruma altına alan tüm yasal tedbirler ve ihtiyati hükümler tamamen ortadan kalktı. İflas ilanıyla birlikte şirketin borç ve alacak dengesine dair yeni bir süreç başlarken, aynı grup çatısı altında faaliyet gösteren Master Bronz firması için sevindirici bir haber geldi. Yapılan incelemeler neticesinde, Master Bronz firmasının mali şartlarının iflası gerektirmediği tespit edildi ve bu şirketin ticari yolculuğuna devam etmesine izin verildi.

Sektörel faaliyetlerine 2018 yılında başlayan Master Choco Gıda, Bursa’daki 2 bin metrekarelik modern tesislerinde gerçekleştirdiği yüksek hacimli üretimiyle dikkat çekiyordu. Günlük 12 tonluk üretim gücüyle bölge ekonomisinde kritik bir rol üstlenen firma, kısa sürede yakaladığı ivmeyi mali kriz nedeniyle koruyamadı. Dev tesisin kapısına kilit vurulmasına neden olan bu iflas kararı, Bursa gıda piyasasındaki ekonomik değişimlerin en somut ve üzücü örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
