Parasını Toprağa Gömene Enflasyon Darbesi: 5 İl Hariç Herkes Kaybetti!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.04.2026 - 14:56

Türkiye genelinde gayrimenkul piyasasının 'güvenli limanı' olarak görülen imarsız arazi olarak tanımlanan bağ, bahçe, tarla getirisi belli oldu. Mart 2026 verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama arazi metrekare fiyatı 764 TL olarak kaydedildi. Ancak rakamlar, yatırımcının yüzünü her yerde güldürmedi.

Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göreson bir yıllık veriler incelendiğinde arazi fiyatlarının Türkiye genelinde yüzde 17,36 oranında arttığı görülüyor. Ancak bu yükseliş, yüzde 31 seviyelerindeki yıllık TÜFE’nin (enflasyon) oldukça gerisinde kaldı.

Bu durum, Türkiye genelinde arazi yatırımı yapanların reel olarak bir kayıp yaşadığını ortaya koyuyor. Paranızı toprağa yatırmak bu kez her bölgede kazandırmadı.

Genel tablonun aksine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde tam anlamıyla bir 'fiyat patlaması' yaşanıyor. Listede ilk 5 sırayı alan şehirler, enflasyonu adeta ikiye katladı.

Bingöl yüzde 75.11 artışla Türkiye şampiyonu oldu. Diyarbakır yüzde 74,06 artış meydana gelirken oranlar şöyle:

Hakkari yüzde 73,79; Şırnak yüzde 68,93 ile dördüncü sırada yer aldı.Bu bölgelerdeki yatırımcılar enflasyona karşı büyük bir zafer kazanırken, Kırşehir yüzde 60 ve Tunceli yüzde 49'luk artışlarla dikkat çeken diğer iller oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde arazi yatırımı yapanlar umduğunu bulamadı.

İstanbul'da artış yüzde 20,27,

İzmir'de yüzde 15,02,

Ankara'da ise sadece yüzde 10,34 olarak gerçekleşti.

Her üç büyükşehirde de artış oranları enflasyonun çok altında kalarak yatırımcısına reel anlamda kayıp yaşattı.

Nevşehir, Bolu ve Trabzon gibi iller 'en çok yükselenler' listesine girmeyi başarsa da; Şanlıurfa, Elâzığ, Hatay ve Trabzon gibi şehirlerdeki artışlar yıllık TÜFE olan yüzde 31 barajını aşamadı. Yani bu illerde arazi fiyatı artsa da, yatırımcının alım gücü kağıt üzerinde eridi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
