Metrekaresi 158 Bin TL! İstanbul'un En Ucuz ve En Pahalı İlçeleri Belli Oldu

TÜİK verilerine göre, 2026’nın ilk üç ayında Türkiye genelinde 349 bin 396 konut el değiştirdi. Geçen yıla oranla yüzde 0,3’lük hafif bir daralma yaşansa da İstanbul, toplam satıştan aldığı yüzde 19’luk payla zirvedeki yerini sarsılmaz bir şekilde korudu. Mega kentte yılın ilk çeyreğinde tam 65 bin 371 adet konut satışı gerçekleşti.

Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre Mart 2026 itibarıyla İstanbul genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 62 bin 204 TL olarak kayıtlara geçti. Yüksek fiyatlara rağmen yatırımcının iştahı kesilmezken, tercih edilen bölgelerdeki fiyat makası dikkat çekici boyutlara ulaştı.