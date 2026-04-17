Metrekaresi 158 Bin TL! İstanbul'un En Ucuz ve En Pahalı İlçeleri Belli Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2026 - 21:55

Türkiye genelinde konut piyasasında durgunluk sinyalleri verilirken, mega kent İstanbul yatırımcının güvenli limanı olmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde her 5 konuttan birinin İstanbul’da satılması, piyasadaki ağırlığını bir kez daha kanıtladı. Megakentin en ucuz ve en pahalı ilçeleri belli oldu. Öte yandan İstanbul'un gözde ilçesi Kadıköy'de metrekare fiyatı 158 bin lirayı aştı.

İstanbul'da metrekare satış fiyatı 62 bin TL oldu.

TÜİK verilerine göre, 2026’nın ilk üç ayında Türkiye genelinde 349 bin 396 konut el değiştirdi. Geçen yıla oranla yüzde 0,3’lük hafif bir daralma yaşansa da İstanbul, toplam satıştan aldığı yüzde 19’luk payla zirvedeki yerini sarsılmaz bir şekilde korudu. Mega kentte yılın ilk çeyreğinde tam 65 bin 371 adet konut satışı gerçekleşti.

Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre Mart 2026 itibarıyla İstanbul genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 62 bin 204 TL olarak kayıtlara geçti. Yüksek fiyatlara rağmen yatırımcının iştahı kesilmezken, tercih edilen bölgelerdeki fiyat makası dikkat çekici boyutlara ulaştı.

İstanbul'da satış şampiyonu 5 ilçe belli oldu.

İstanbul’un en çok konut satılan ilçeleri listesinde Esenyurt, yine açık ara liderliğini ilan etti. Hem arzın yüksek olması hem de metrekare fiyatının 29 bin 273 TL ile İstanbul ortalamasının yarısında seyretmesi, ilçeyi dar ve orta gelirli yatırımcı için cazibe merkezi yaptı. İstanbul’daki her 100 satıştan yaklaşık 13’ü Esenyurt’ta gerçekleşti.

Satış şampiyonu ilçeler şöyle:

  • Esenyurt: 8 bin 422 adet (Yüzde 12,88)

  • Küçükçekmece: 3 bin 24 adet (Yüzde 4,63)

  • Pendik: 3 bin 15 adet (Yüzde 4,61)

  • Bahçelievler: 2 bin 802 adet (Yüzde 4,29)

  • Kadıköy: 2 bin 645 adet (Yüzde 4,05)

Kadıköy'de metrekare fiyatı 158 bin TL'yi aştı.

Listenin en dikkat çekici verisi ise Kadıköy’den geldi. Metrekare fiyatının 158 bin 820 TL olduğu Kadıköy, yüksek fiyat etiketine rağmen en çok satış yapılan 5. ilçe oldu. Buna karşın Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy gibi diğer lüks semtler, satış adetlerinde listenin alt sıralarında kalarak yatırımcıdan beklediği ilgiyi göremedi.

En çok satış yapılan 10 ilçenin 7’sinin Marmara Denizi’ne kıyısı bulunurken; Kadıköy haricindeki Boğaz ilçelerinin hiçbirinin 'Top 10' listesine girememesi dikkat çekti. Anadolu ve Avrupa Yakası arasındaki rekabette ise tam bir denge hakim; en çok tercih edilen 10 ilçenin 5’i Anadolu, 5’i ise Avrupa yakasında yer alıyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
