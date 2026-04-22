İslam Memiş “Dananın Kuyruğu Kopacak” Diyerek Altın Fiyatı Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 10:16

Piyasalar Orta Doğu’daki gelişmelerle hareketlendi. Altın, sınırlı yükseliş gösterirken bundan sonra nasıl bir fiyat izleyeceği merak konusu. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına dair tahminlerini açıkladı. “Dananın kuyruğu kopacak” diyen Memiş, “Piyasalar yükselmek için bir hikaye arıyor” dedi.

İslam Memiş, "Altın fiyatları ne olacak?" sorusunu yanıtladı.

İslam Memiş, altın tarafında belirsizliğin devam ettiğine vurgu yaptı. Mart ayında yaşanan sert düşüşün geride kaldığını belirten Memiş, altın fiyatlarına dair şu tahminde bulundu:

“4 bin 100 dolar seviyesi ile birlikte şu anda 4 bin 778 dolar seviyesinde. Bir anlaşma haberi gelirse ons altın tarafında göreceğimiz seviye 5 bin 200 dolar seviyesi. Eğer savaşa devam mesajı gelirse ilk önce 4 bin 650, devamında 4 bin 400 dolar seviyesi yine beklenmekte.”

İslam Memiş: "Dananın kuyruğu kopacak."

Yatırımcının kafasındaki karışıklığa değinen İslam Memiş, 'Artık bu dananın kuyruğu kopacak gibi. Evet. Yani piyasalarda da şöyle bir mesaj aldık biz... Artık piyasa düşüşleri çok da benimsemiyor, bir hikaye arıyor yükselmek için, bir bahane arıyor” dedi. 

Piyasaların yükselmek için bir hikaye aradığına dikkat çeken Memiş, “Hafta sonu Hürmüz Boğazı kapatıldı. buna rağmen değerli metaller veya petrol karşısındaki varlıklar cılız düştü, çok sert bir düşüş görmedik” ifadelerini kullandı.

Ev, araba almak isteyenler dikkat!

Ev, araç, dükkan almak isteyenlere katılım sistemi modeli önerisinde bulunan Memiş, “Özellikle ev almak isteyenler, araç almak isteyenler, dükkan almak isteyenler ısrarla mevduat bankalarından kredi kullanmaktan değil de biraz daha katılım sistemi modelinde tercihlerini kullanabilirler. Buradaki maliyet resmi olarak yüzde 7 ama ekstra maliyetleri koyduğumuz zaman da yüzde 10 civarında bir maliyetle alabiliyorsunuz' dedi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
