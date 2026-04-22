Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Heyecanlandıran Çıkış

İsa Karakaş, “Asgari ücrete yılda bir kez zam yapılır” düşüncesinin bir dayanağının olmadığını dile getirdi. Geçmişte asgari ücrete yılda 2,3 hatta 4 kez zam yapıldığını hatırlatan Karakaş, “Enflasyonun dizginlendiği yıllarda yılda bir kez yapılmış” dedi.

Karakaş, asgari ücrete ara zam konusuna dair şu ifadeleri kullandı:

“Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret artık ‘başlangıç ücreti’ olmaktan çıktı, âdeta ‘ortalama ücret’ haline geldi.

Açlık sınırı rakamın ensesinde boza pişiriyor.

Gelir dağılımı derseniz, zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor. Yılın ilk 4 ayında bile 6 bin TL civarı fark.

Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılması için hiçbir yasal engel yok. Komisyon, Bakanlık ne zaman isterse hemen toplanabilir.”