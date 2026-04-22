Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Heyecanlandıran Çıkış

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 09:31

Asgari ücret Ocak 2026’da yüzde 27 zamlandı. Böylece 22 bin 104 TL olan asgari ücret yeni yılda 28 bin 75 lira 50 kuruşa ulaştı. Milyonlarca vatandaş “Asgari ücrete ara zam olacak mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Enflasyon karşısında eriyen maaşlara bir yorum SGK uzmanı İsa Karakaş geldi. Karakaş, asgari ücrete ara zam bekleyen milyonlarca çalışan için bu sorunun yanıtını verdi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Milyonlarca vatandaş gözünü asgari ücrete ara zam ihtimaline çevirdi. Ocak ayında 22 bin 104 liradan 28 bin 75 liraya çıkarılan asgari ücret için şimdi kulislerde ara zam ihtimali konuşuluyor. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde bu soruya yanıt verdi. Karakaş, asgari ücrete zam yapılmasının önünde hukuki engelin bulunmadığını dile getirdi.

"Geçmişte asgari ücrete yılda 2,3 hatta 4 kez zam yapıldı."

İsa Karakaş, “Asgari ücrete yılda bir kez zam yapılır” düşüncesinin bir dayanağının olmadığını dile getirdi. Geçmişte asgari ücrete yılda 2,3 hatta 4 kez zam yapıldığını hatırlatan Karakaş, “Enflasyonun dizginlendiği yıllarda yılda bir kez yapılmış” dedi. 

Karakaş, asgari ücrete ara zam konusuna dair şu ifadeleri kullandı:

“Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret artık ‘başlangıç ücreti’ olmaktan çıktı, âdeta ‘ortalama ücret’ haline geldi.

Açlık sınırı rakamın ensesinde boza pişiriyor.

Gelir dağılımı derseniz, zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor. Yılın ilk 4 ayında bile 6 bin TL civarı fark. 

Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılması için hiçbir yasal engel yok. Komisyon, Bakanlık ne zaman isterse hemen toplanabilir.”

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
