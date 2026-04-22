ÖTV'siz Arabada Detaylar Belli Oldu! Resmi Gazete'de Yayımlandı: ÖTV'siz Araba Nasıl Alınır?

Alıcı, bu haktan yararlanmak için dilekçesiyle birlikte sağlık kurulu raporunun bir örneğini, elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneğini getirecek. Dilekçede, satış faturasının, aslının aynı olduğunu gösterir onaylanmış fotokopisi de olacak ve bu dilekçe vergi dairesine verilecek.

Vergi dairesi başvuruyu inceleyecek, sağlık kurulu raporundaki ortopedik engel oranının yüzde 40'ın ve üzerinde olduğu ve kişinin ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamadığı netleştirilecek.

Yönetmelikte şöyle denildi: 'Ortopedik engel oranı, malul veya engellinin sadece ortopedik engeli bulunması halinde, engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen orandır. Malul veya engellinin ortopedik engeli dışında başka engeli bulunması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için engellilik sağlık kurulu raporunda yer alan ortopedik engel teşhisinin karşısındaki engel oranının %40 ve üzerinde olması gerekir.

Malul veya engellinin engel oranı %40’ın altında birden fazla ortopedik engelinin bulunması halinde, ortopedik engel oranları, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenen hesaplama yöntemiyle toplanır. Vergi dairesince, engellilik sağlık kurulu raporundan ortopedik engel oranının tespit edilememesi veya hesaplanamaması halinde raporu düzenleyen hastaneden ortopedik engel oranının %40 ve üzerinde olup olmadığı teyit edilir.

Bu tespitler ve engellilik sağlık kurulu raporunun geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine, istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.”