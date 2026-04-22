Emekli Olup Çalışma Devri Bitiyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 23:11

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için sistem sil baştan değişiyor. Vatandaşlar 'Ne zaman emekli olurum?' sorusuna yanıt arakrken SGK Uzmanı İsa Karakaş, özellikle 2008 yılından sonra sigorta girişi olanları bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. Karakaş'ın iddiasına göre 2028 yılından itibaren emekli olup da çalışmak isteyenlere SGK 'Dur' diyecek.

Emeklilik sistemi değişiyor. 2028 yılından itibaren emekli olacaklara kötü haber!

TGRT Haber yayınına katılan SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2008 sonrası işe başlayanlar için kritik uyarıda bulundu. 

Emeklilik sisteminin 2008 yılındaki düzenlemeyle temelden sarsıldığını belirten Karakaş, bu tarihten sonra işe girenler için 'eyvah' döneminin başladığını vurguladı. 2028 yılı itibarıyla 20 yıllık prim süresini doldurup emekli olmaya başlayacak olan vatandaşları kötü bir sürpriz bekliyor. Karakaş, 'Emekli olmaya başladıkları zaman yeniden çalışma hayatına adım attıklarında SGK dur diyecek' ifadelerini kullandı. 

Peki, SGK neden 'Dur' diyecek?

İsa Karakaş, şu sözlerle anlattı:

'Emeklilik sistemi tamamen değişti. Biliyorsunuz 2008 Ekim itibariyle temeller atıldı. Artık emekli olmaya başlayanlar eyvah demeye başladı. Ve özellikle 2028 yılına geldiğimiz zaman yani 2 yıl sonra 20 yılı dolan emekli olmaya başlayacak. Normal emeklilik için 2 yıl sonra 2028 yılına geldiğimiz zaman çoğunluk emekli olmaya başlayacak.

Emekli olmaya başladıkları zaman yeniden çalışma hayatına adım attıklarında SGK dur diyecek. Neden dur diyecek? Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamazsın diyecek. O kişi diyecek ki neden çalışamıyorum, herkes çalışıyor. 1 Ekim 2008 sonrası girişliler için böyle bir sorun var.'

2026'da memur olan bir kişi ne zaman emekli olacak?

Mevcut sistemde emekli olduktan sonra çalışanlar, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek hem maaşlarını alıp hem de çalışabiliyor. Ancak 1 Ekim 2008 sonrası işe girenler için bu durum değişiyor. Karakaş, bu tarihten sonra sisteme dahil olanların emekli olduktan sonra çalışma hakkının kısıtlanacağını ifade etti. 

Milyonlarca vatandaş ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Karakaş, 2026 yılında memur olan bir kişinin 25 yıla ihtiyacı olduğunu ve 65 yaşından önce emekli olamayacağını belirtti.

Karakaş, sözlerini şöyle noktaladı:

'Bir düşünün bugün itibariyle 2026'da bir kişi memur olduğu zaman 25 yıl gerekiyor. Dolayısıyla 65 yaşından önce emekli olamayacak. Ben kadın memurum ya da ben girişimciyim, Bağ-Kur'luyum. Kadınların erkeklere göre daha erken emekliliği vardı diye soracak. O da bitiyor. Neden bitiyor?

Çünkü kadın erkek ayrımı olmadan 2048 yılına kadar primini dolduranlar 65 yaşından emekli önce emekli olmaları mümkün olmayacak. Özetle bugünden itibaren çalışma hayatına giren ya da geçen yıl 2 yıl önce 3 yıl önce çalışma hayatına giren gençlerin dikkat etmesi gereken mesele şudur. Eğer ki girişleri geriye doğruysa SSK'lı olarak çalışıyorsa 20 yıl prim gerekiyor.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
