Emekli Olup Çalışma Devri Bitiyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı

Mevcut sistemde emekli olduktan sonra çalışanlar, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek hem maaşlarını alıp hem de çalışabiliyor. Ancak 1 Ekim 2008 sonrası işe girenler için bu durum değişiyor. Karakaş, bu tarihten sonra sisteme dahil olanların emekli olduktan sonra çalışma hakkının kısıtlanacağını ifade etti.

Milyonlarca vatandaş ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Karakaş, 2026 yılında memur olan bir kişinin 25 yıla ihtiyacı olduğunu ve 65 yaşından önce emekli olamayacağını belirtti.

Karakaş, sözlerini şöyle noktaladı:

'Bir düşünün bugün itibariyle 2026'da bir kişi memur olduğu zaman 25 yıl gerekiyor. Dolayısıyla 65 yaşından önce emekli olamayacak. Ben kadın memurum ya da ben girişimciyim, Bağ-Kur'luyum. Kadınların erkeklere göre daha erken emekliliği vardı diye soracak. O da bitiyor. Neden bitiyor?

Çünkü kadın erkek ayrımı olmadan 2048 yılına kadar primini dolduranlar 65 yaşından emekli önce emekli olmaları mümkün olmayacak. Özetle bugünden itibaren çalışma hayatına giren ya da geçen yıl 2 yıl önce 3 yıl önce çalışma hayatına giren gençlerin dikkat etmesi gereken mesele şudur. Eğer ki girişleri geriye doğruysa SSK'lı olarak çalışıyorsa 20 yıl prim gerekiyor.'