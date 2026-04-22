Emeklilerin Bilmediği 5 Hak: SGK'dan Ek Para Almanın Yolları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 22:48

Türkiye’de milyonlarca emekli, yalnızca her ay banka hesabına yatan standart maaşla yetiniyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında gizli kalan, pek çok kişinin başvurmadığı için yararlanamadığı 'ek para' kalemleri mevcut. Gözden kaçan bu haklar, özellikle geçim derdinin arttığı şu günlerde emekliler için can suyu olabilir. İşte dilekçe verdiğiniz an cebinizi rahatlatacak o 5 gizli hak!

1. Maaş Promosyonunda "Güncelleme" Fırsatı

Pek çok emekli, bankasıyla yaptığı 3 yıllık anlaşmanın bitmesini bekliyor. Oysa rakamlar yükseldiğinde sözleşmeyi feshedip güncel rakam üzerinden yeni promosyon almak mümkün. Kalan sürenin iadesini yaparak çok daha yüksek meblağları hesabınıza geçirebilirsiniz.

2. Biriken "Cenaze Ödeneği" Hakkı

Emeklinin vefatı durumunda, hak sahiplerine ödenen bir defalık paradır. Bu ödenek otomatik yatmaz; mutlaka SGK’ya başvuru yapılması gerekir. Zaman aşımına uğramadan bu hakkın takip edilmesi kritik önem taşıyor.

3. İlaç ve Muayene Katılım Payı İadesi

Kronik rahatsızlığı olan veya sürekli ilaç kullanan emekliler için bazı özel durumlarda ödenen katılım paylarının iadesi söz konusu olabiliyor. Özellikle yanlış kesintiler veya muafiyet kapsamındaki ilaçlar için geriye dönük inceleme talep edebilirsiniz.

4. Konut Vergisi Muafiyeti (Emlak Vergisi)

Tek evi olan ve geliri sadece emekli maaşından ibaret olanlar, belediyelere başvurarak Emlak Vergisi’nden muaf olabilirler. Eğer bilmeden ödeme yaptıysanız, 5 yıla kadar geriye dönük iade alma şansınız da var.

5. Birikmiş Ödeme ve Ek Ödeme Farkları

Maaş bağlama oranlarındaki hatalar veya sonradan sisteme yansıyan hizmet birleştirmeleri nedeniyle eksik yatan tutarlar olabilir. SGK’dan 'maaş hesaplama dökümü' isteyerek geçmişe dönük alacaklarınızı toplu şekilde tahsil edebilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
