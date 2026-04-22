Ekonomist Selçuk Geçer’den “Gram Altın 13 Bin TL” Tahmini

Ekonomist Selçuk Geçer’den “Gram Altın 13 Bin TL” Tahmini

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 22:38

Orta Doğu'da yaşanan gerilim küresel piyasalarda belirsizliğe yol açtı. Altın fiyatları savaş fiyatlamasına girmeyi pas geçerken dalgalı seyrine devam ediyor. 2025 yılından geçen aylara kadar rekor yükselişleri gören altın şimdi dinlenme molasında. Uzmanlar ve dünyanın önde gelen bankaları altın fiyatları için uzun vadede 'yeni rekorlar' tahmin ederken ekonomist Selçuk Geçer'den ezber bozan tahmin geldi. 

YouTube hesabından açıklamalarda bulunan Geçer, 'Gram altını 13 bin TL seviyesinde görebiliriz' ifadelerini kullandı.

Yatırımcının yanıtını merakla beklediği soru: Altın yükselecek mi, altın ne zaman yükselecek?

Yatırımcının yanıtını merakla beklediği soru: Altın yükselecek mi, altın ne zaman yükselecek?

Yatırımcısına her daim kazandırmasıyla 'güvenli liman' adını alan altın tüm belirsizliklere rağmen kazandırmayı sürdürüyor. ABD, İsrail, İran Savaşı; küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik, ateşkes, faiz kararları altını hareketlendirirken 'Altın fiyatları ne olacak?' sorusunun yanıtı merak edililiyor. Altın yatırımcısı ve güvenli limana yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaş fiyatların nasıl olacağına dair uzman yorumlarını araştırıyor. 'Altın yükselecek mi, altın ne zaman yükselecek? Altın düşecek mi?' sorularına uzmanların yanıtı ise 'Altın uzun vadede yükseliş gösterecek' oldu. 

Uzmanlar ve dünyanın önde gelen yatırım bankaları yılın yarısına kadar altın fiyatlarında belirsizliğin hakim olacağı görüşünde. Yıl sonuyla birlikte altında yeni rekorların olabileceğini belirten uzmanlar yatırımcıya 'Panik yapmayın' uyarısında bulunuyor.

Ekonomist Selçuk Geçer'den gram altın için 13 bin TL tahmini.

Ekonomist Selçuk Geçer'den gram altın için 13 bin TL tahmini.

Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalından ezber bozan altın tahmininde bulundu. Gram altının 13 bin TL seviyelere ulaşabileceğine dikkat çeken Geçer, şu ifadeleri kullandı:

'Altın, son derece sakin bir şekilde süreci takip ediyor. Savaş uzasa da, -uzayacağını sanmıyorum-, kısalsa da, barış olsa da olmasa da altın 5 bin, 7 bin ve 10 bin dolar seviyelerine hazırlanıyor.

Olası bir kur krizi olması durumunda, altının ons'u bu seviyede olsa bile gram altını 13 bin lira seviyesinde görebilirsiniz. Sakin olun, olaya uzun vadeli bakın. Paranızı korumaya bakın.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
