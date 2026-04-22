Ekonomist Selçuk Geçer’den “Gram Altın 13 Bin TL” Tahmini

Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalından ezber bozan altın tahmininde bulundu. Gram altının 13 bin TL seviyelere ulaşabileceğine dikkat çeken Geçer, şu ifadeleri kullandı:

'Altın, son derece sakin bir şekilde süreci takip ediyor. Savaş uzasa da, -uzayacağını sanmıyorum-, kısalsa da, barış olsa da olmasa da altın 5 bin, 7 bin ve 10 bin dolar seviyelerine hazırlanıyor.

Olası bir kur krizi olması durumunda, altının ons'u bu seviyede olsa bile gram altını 13 bin lira seviyesinde görebilirsiniz. Sakin olun, olaya uzun vadeli bakın. Paranızı korumaya bakın.'