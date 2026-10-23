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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 2027 Asgari Ücrete Son Noktayı Koydu

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 2027 Asgari Ücrete Son Noktayı Koydu

vergi Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 19:01
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Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için rakam verdi. Sözcü TV'de konuşan Bingöl, tahminini bütçe tablolarına dayandırarak net asgari ücretin 36 bin 500 lira civarında olacağını söyledi. 

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Sözcü Televizyonu'nda İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Ozan Bingöl, tahmininin bir kehanet olmadığını vurguladı. Bingöl, 'Biz kahin değiliz ama 2027 bütçesi çok açık' diyerek asgari ücret rakamını Meclis'e sunulan bütçe teklifinden yola çıkarak hesapladığını anlattı.

Bütçe metninde asgari ücretin tutarı doğrudan yer almıyor; rakamı belirleme yetkisi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Ancak Bingöl'e göre bütçe hazırlanırken belirli bir artış oranı varsayılıyor ve bu varsayım vergi harcamaları tablosunda kendini ele veriyor. Gelir vergisi kaynaklı vergi harcamasının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33 arttığını hatırlatan Bingöl, bu kalemin önemli bölümünün asgari ücretlilere tanınan vergi istisnasından oluştuğunu belirtiyor.

2027 bütçe teklifinde asgari ücret vergi istisnası için 1 trilyon 460 milyar liralık kaynak ayrıldı. 2026 bütçesinde aynı kalem için öngörülen tutar yaklaşık 1 trilyon 92 milyar liraydı. İki rakam arasındaki fark, yüzde 33,7'lik bir artışa karşılık geliyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl 2027 asgari ücrete son noktayı koydu.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl 2027 asgari ücrete son noktayı koydu.

Bingöl, bütçedeki artışın tamamının ücret zammı anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Önümüzdeki yıl istihdamda beklenen artışın da istisna tutarını büyüteceğini hesaba katan uzman, bu etki ayıklandığında asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 zam yapılmasının öngörüldüğü sonucuna ulaşıyor. Canlı yayında da 'Önümüzdeki yıl net asgari ücretin 36.500 lira civarında olduğunu söyleyebiliriz' ifadesini kullandı.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa kaç TL olur?

Halihazırda net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücrete yüzde 30 artış uygulanması halinde yeni net ücret 36 bin 498 lira seviyesine ulaşıyor. Aynı oran brüt ücrete yansıtılırsa bugün 33 bin 30 lira olan brüt asgari ücret 42 bin 939 liraya çıkıyor.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa kaç TL olur?

Karşılaştırma için diğer ihtimallere bakıldığında, yüzde 25'lik bir zam net asgari ücreti 35 bin 94 liraya, yüzde 35'lik bir zam ise 37 bin 902 liraya taşıyor. Bingöl'ün yüzde 30'luk tahmini bu aralığın tam ortasında duruyor.

Son sözü ise aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu söyleyecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun belirleyeceği yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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