Vergi uzmanı Ozan Bingöl 2027 asgari ücrete son noktayı koydu.

Sözcü Televizyonu'nda İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Ozan Bingöl, tahmininin bir kehanet olmadığını vurguladı. Bingöl, 'Biz kahin değiliz ama 2027 bütçesi çok açık' diyerek asgari ücret rakamını Meclis'e sunulan bütçe teklifinden yola çıkarak hesapladığını anlattı.

Bütçe metninde asgari ücretin tutarı doğrudan yer almıyor; rakamı belirleme yetkisi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Ancak Bingöl'e göre bütçe hazırlanırken belirli bir artış oranı varsayılıyor ve bu varsayım vergi harcamaları tablosunda kendini ele veriyor. Gelir vergisi kaynaklı vergi harcamasının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33 arttığını hatırlatan Bingöl, bu kalemin önemli bölümünün asgari ücretlilere tanınan vergi istisnasından oluştuğunu belirtiyor.

2027 bütçe teklifinde asgari ücret vergi istisnası için 1 trilyon 460 milyar liralık kaynak ayrıldı. 2026 bütçesinde aynı kalem için öngörülen tutar yaklaşık 1 trilyon 92 milyar liraydı. İki rakam arasındaki fark, yüzde 33,7'lik bir artışa karşılık geliyor.