Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 2027 Asgari Ücrete Son Noktayı Koydu
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Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için rakam verdi. Sözcü TV'de konuşan Bingöl, tahminini bütçe tablolarına dayandırarak net asgari ücretin 36 bin 500 lira civarında olacağını söyledi.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl 2027 asgari ücrete son noktayı koydu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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