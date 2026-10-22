2027 Asgari Ücret İçin Masadan 3 Senaryo Çıktı

Türkiye'de 2022'den bu yana asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar da kazançlarının asgari ücrete denk gelen kısmı için aynı istisnadan yararlanıyor. Devletin bu uygulama nedeniyle vazgeçtiği vergi geliri ise her yıl bütçeden karşılanıyor.

2026 bütçesinde bu kalem için 1 trilyon 92 milyar lira öngörülmüştü. 2027 bütçesinde rakam 1,46 trilyon liraya çıktı, artış oranı yüzde 33,7 oldu. Asgari ücret yükseldikçe istisnanın maliyeti de büyüdüğü için bu kalemdeki artış, hükümetin zam beklentisine dair dolaylı bir işaret olarak okunuyor.

Oran, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu için öngörülen yüzde 28,4'lük enflasyon tahmininin de belirgin şekilde üzerinde. Yıl sonu enflasyon beklentileri ise şu an yüzde 28 ile 30 arasında yoğunlaşıyor.