2027 Asgari Ücret İçin Masadan 3 Senaryo Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım sürerken, zam oranına dair en somut ipucu Meclis'e sunulan bütçeden geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaştığı rakamlara göre asgari ücretin vergi dışı tutulması için ayrılan pay 1,46 trilyon liraya çıkarıldı. Peki bu asgari ücret için ne anlama geliyor? İşte 2027 asgari ücret için masadan çıkan senaryolar.
Popüler Anketler 🤔
2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
Vergi istisnası için ayrılan kaynak 1,092 trilyondan 1,46 trilyon liraya yükseldi.
2027 asgari ücret için masadan çıkan 3 senaryo.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın