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2027 Asgari Ücret İçin Masadan 3 Senaryo Çıktı

2027 Asgari Ücret İçin Masadan 3 Senaryo Çıktı

vergi Asgari Ücret Enflasyon
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 11:11
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2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım sürerken, zam oranına dair en somut ipucu Meclis'e sunulan bütçeden geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaştığı rakamlara göre asgari ücretin vergi dışı tutulması için ayrılan pay 1,46 trilyon liraya çıkarıldı. Peki bu asgari ücret için ne anlama geliyor? İşte 2027 asgari ücret için masadan çıkan senaryolar.

Kaynak: Sabah / Faruk Erdem

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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

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Vergi istisnası için ayrılan kaynak 1,092 trilyondan 1,46 trilyon liraya yükseldi.

Vergi istisnası için ayrılan kaynak 1,092 trilyondan 1,46 trilyon liraya yükseldi.

Türkiye'de 2022'den bu yana asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar da kazançlarının asgari ücrete denk gelen kısmı için aynı istisnadan yararlanıyor. Devletin bu uygulama nedeniyle vazgeçtiği vergi geliri ise her yıl bütçeden karşılanıyor.

2026 bütçesinde bu kalem için 1 trilyon 92 milyar lira öngörülmüştü. 2027 bütçesinde rakam 1,46 trilyon liraya çıktı, artış oranı yüzde 33,7 oldu. Asgari ücret yükseldikçe istisnanın maliyeti de büyüdüğü için bu kalemdeki artış, hükümetin zam beklentisine dair dolaylı bir işaret olarak okunuyor.

Oran, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu için öngörülen yüzde 28,4'lük enflasyon tahmininin de belirgin şekilde üzerinde. Yıl sonu enflasyon beklentileri ise şu an yüzde 28 ile 30 arasında yoğunlaşıyor.

2027 asgari ücret için masadan çıkan 3 senaryo.

2027 asgari ücret için masadan çıkan 3 senaryo.

Bütçedeki rakamın zam oranını doğrudan belirlediğini söylemek ise mümkün değil. Son iki yılın tablosu bunu açıkça gösteriyor. 

Asgari ücrete ne kadar zam yapılmıştı?

2025 bütçesinde istisna için ayrılan kaynak yüzde 25 artırılarak 853 milyar liraya çıkarılmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise o yıl bunun 5 puan üzerinde, yüzde 30 zam yaptı.

Asgari ücrete kim karar veriyor?

2026'da tablo tersine döndü. Bütçedeki kalem yüzde 28,02 artırılırken Aralık 2025'te açıklanan zam yüzde 27'de kaldı. Kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon veriyor; masada enflasyon, hayat pahalılığı ve işgücü maliyetleri belirleyici oluyor.

2027 asgari ücret ne kadar olacak?

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre bütçe sinyali ve enflasyon tahminleri birlikte değerlendirildiğinde, şu anda brüt 33.030 TL, net 28.075,50 TL olan asgari ücret için üç senaryo öne çıkıyor:

  • Yüzde 33,7 zam yapılırsa brüt asgari ücret 44.161,11 TL'ye, net asgari ücret 37.536,94 TL'ye yükselecek.

  • Yüzde 30 civarında bir zamda brüt ücret 42.939 TL, net ücret yaklaşık 36.500 TL olacak.

  • OVP'deki yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini kadar zam gelirse brüt asgari ücret 42.410 TL'ye, net asgari ücret 36.049 TL'ye çıkacak.

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Kesin rakam, komisyonun Aralık ayındaki toplantılarının ardından netleşecek. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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