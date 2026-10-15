Asgari Ücret Zammı O Ödemelerin Hepsini Değiştirecek

Asgari ücrete yapılacak artış, çalışanların ve işini kaybedenlerin cebine giren pek çok kalemi aynı anda hareketlendirecek. Listenin başında işsizlik maaşı geliyor. İşsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırı brüt asgari ücrete göre belirlendiği için zam oranı bu ödemeye doğrudan yansıyacak.

Mevcut kurala göre işsizlik maaşının üst sınırı, brüt asgari ücretin yüzde 80'i olarak uygulanıyor. Bugün 33 bin 30 lira olan brüt asgari ücrete göre bu sınır brüt 26 bin 424 lira seviyesinde. Asgari ücrete yüzde 28,4 zam yapılırsa aynı sınır brüt 33 bin 928 liraya, yüzde 35 zam yapılırsa brüt 35 bin 672 liraya çıkacak.

Kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar, en düşük rapor parası ve doğum izninde verilen en düşük iş göremezlik ödeneği de yeni asgari ücretle birlikte güncellenecek. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yaptığı ödemeler, stajyer ödemeleri ile iş arama ve iş bulma yardımları da listede yer alıyor.

Bireysel emeklilik sisteminde de değişiklik olacak. BES'te devlet katkısı limiti ve otomatik katılımda kesilen en düşük işçi payı asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayıyla birlikte yeni rakamlar devreye girecek.