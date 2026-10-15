article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Asgari Ücret Zammı O Ödemelerin Hepsini Değiştirecek

Asgari Ücret Zammı O Ödemelerin Hepsini Değiştirecek

SGK Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 18:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2027'de geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında masaya oturulacak, ancak verilecek karar yalnızca asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin bordrosunu değiştirmeyecek. İşsizlik maaşından rapor parasına, kıdem tazminatından BES devlet katkısına kadar pek çok ödeme ve prim doğrudan asgari ücrete bağlı hesaplanıyor. Net 28 bin 75 lira olan asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değişen dört farklı zam senaryosu konuşuluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari ücret zammında 4 farklı senaryo.

Asgari ücret zammında 4 farklı senaryo.

Şu anda net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira.

Masadaki dört senaryoya göre tablo şöyle şekilleniyor:

Yüzde 25 zam yapılırsa net asgari ücret 35 bin 94 lira 38 kuruşa, brüt ücret 41 bin 287 lira 50 kuruşa yükselecek. İşverene maliyet, indirimli hesaplamayla 51 bin 93 lira 29 kuruş olacak.

Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini aynen yansıtılırsa net ücret 36 bin 48 lira 94 kuruşa, brüt ücret 42 bin 410 lira 52 kuruşa çıkacak. Bu senaryoda işverenin maliyeti 52 bin 483 lira 2 kuruş olacak.

Enflasyonun üzerine refah payı eklenmesi halinde gündeme gelen yüzde 30'luk artışta net ücret 36 bin 498 lira 15 kuruş, brüt ücret 42 bin 939 lira olacak. Zam oranı yüzde 35'te belirlenirse net asgari ücret 37 bin 901 lira 93 kuruşa, brüt asgari ücret 44 bin 590 lira 50 kuruşa ulaşacak.

Asgari ücret nasıl belli olacak?

Son kararı işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilciden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aralık ayı başında toplantıya çağıracağı komisyonda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil edecek. Belirlenecek rakam tüm 2027 için geçerli olacak, ancak gerek görülürse yıl içinde ikinci bir artış yapılması da mümkün. Asgari ücretteki oranın, özel sektörde diğer çalışanların maaş zamlarına da referans olması bekleniyor.

2027 Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 2026 Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları sonunda belli olacak.

Asgari ücret zammı o ödemelerin hepsini değiştirecek. Değişecek ödemeler neler?

Asgari ücret zammı o ödemelerin hepsini değiştirecek. Değişecek ödemeler neler?

Asgari ücrete yapılacak artış, çalışanların ve işini kaybedenlerin cebine giren pek çok kalemi aynı anda hareketlendirecek. Listenin başında işsizlik maaşı geliyor. İşsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırı brüt asgari ücrete göre belirlendiği için zam oranı bu ödemeye doğrudan yansıyacak.

Mevcut kurala göre işsizlik maaşının üst sınırı, brüt asgari ücretin yüzde 80'i olarak uygulanıyor. Bugün 33 bin 30 lira olan brüt asgari ücrete göre bu sınır brüt 26 bin 424 lira seviyesinde. Asgari ücrete yüzde 28,4 zam yapılırsa aynı sınır brüt 33 bin 928 liraya, yüzde 35 zam yapılırsa brüt 35 bin 672 liraya çıkacak.

Kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar, en düşük rapor parası ve doğum izninde verilen en düşük iş göremezlik ödeneği de yeni asgari ücretle birlikte güncellenecek. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yaptığı ödemeler, stajyer ödemeleri ile iş arama ve iş bulma yardımları da listede yer alıyor.

Bireysel emeklilik sisteminde de değişiklik olacak. BES'te devlet katkısı limiti ve otomatik katılımda kesilen en düşük işçi payı asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayıyla birlikte yeni rakamlar devreye girecek.

SGK ve Bağ-Kur primleri de artacak: Yüzde 35 zamda net asgari ücret 37 bin 901 lirayı bulacak.

SGK ve Bağ-Kur primleri de artacak: Yüzde 35 zamda net asgari ücret 37 bin 901 lirayı bulacak.

Zamdan etkilenecek bir diğer grup ise prim ödeyenler. SSK, Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigorta primleri ile Genel Sağlık Sigortası primleri asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplandığı için yeni yılda yükselecek. Hizmet borçlanmasındaki en düşük ve en yüksek tutarlar, ihya yapacak esnafın ödeyeceği en düşük tutar ve sosyal yardımlardan yararlanmak için bakılan gelir sınırı da yeniden belirlenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın