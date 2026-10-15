Asgari Ücret Zammı O Ödemelerin Hepsini Değiştirecek
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2027'de geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında masaya oturulacak, ancak verilecek karar yalnızca asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin bordrosunu değiştirmeyecek. İşsizlik maaşından rapor parasına, kıdem tazminatından BES devlet katkısına kadar pek çok ödeme ve prim doğrudan asgari ücrete bağlı hesaplanıyor. Net 28 bin 75 lira olan asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değişen dört farklı zam senaryosu konuşuluyor.
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Asgari ücret zammında 4 farklı senaryo.
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Asgari ücret zammı o ödemelerin hepsini değiştirecek. Değişecek ödemeler neler?
SGK ve Bağ-Kur primleri de artacak: Yüzde 35 zamda net asgari ücret 37 bin 901 lirayı bulacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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