article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Asgari Ücret 2027'de Ne Kadar Olacak? Uzman İsim Net Rakamı Açıkladı

Asgari Ücret 2027'de Ne Kadar Olacak? Uzman İsim Net Rakamı Açıkladı

SGK Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 12:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, 2027 asgari ücret zammına dair tahminlerini sıraladı. Erdem, yalnızca maaşları değil, prim borçlanmalarını da doğrudan etkileyeceğine dikkat çekti. İşte 2027 asgari ücret için konuşulan rakam.

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2027 asgari ücret ne kadar olacak?

2027 asgari ücret ne kadar olacak?

2027'de geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını aralıkta yapacak. Yeni rakamın en geç 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Komisyon; işçinin geçim koşullarını, alım gücünü ve işverene maliyeti birlikte değerlendiriyor. Bu veriler arasında en belirleyici olanı ise enflasyon.

Son üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için öngörülen enflasyon yüzde 28,4. Piyasa anketlerindeki beklenti ise yüzde 29-30 bandında. Geçen yıl asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmıştı. Bu yıl konuşulan aralık yüzde 25 ile 30 arası.

2026 asgari ücret ne kadar?

Bugün brüt asgari ücret 33.030 TL, net asgari ücret 28.075,50 TL. 

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa ne kadar olur?

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem'in hesabına göre asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa brüt ücret 41 bin 287,50 TL'ye, net ücret 35 bin 95 TL'ye çıkacak. 

Asgari ücrete yüzde 24 zam yapılırsa ne kadar olur?

Zam OVP'deki enflasyon tahmini kadar, yani yüzde 28,4 olursa brüt ücret 42 bin 410 TL, net ücret 36 bin 49 TL oluyor. Yüzde 30'luk senaryoda ise brüt ücret 42 bin 939 TL, net ücret 36 bin 500 TL'ye ulaşıyor.

Asgari ücret borçlanma ödemelerini etkileyecek. Yıl sonuna kadar başvuran, borçlanmada on binlerce lira kazanacak.

Asgari ücret borçlanma ödemelerini etkileyecek. Yıl sonuna kadar başvuran, borçlanmada on binlerce lira kazanacak.

Asgari ücret zammının en az konuşulan etkisi borçlanma ödemelerinde görülüyor. Prim satın alma işlemlerinde ödenecek en düşük tutar asgari ücret üzerinden belirleniyor. Doğum borçlanmasında her ay için asgari ücretin yüzde 32'si ödeniyor. Askerlik ve yurt dışı borçlanmasında bu oran yüzde 45. Esnafın ihya işleminde de asgari ücretin yüzde 45'i ödeniyor.

Yıl sonuna kadar başvuran sigortalı ve esnaf, ödemesini 2026 rakamlarıyla yapacak. 1 Ocak'tan sonra başvuranlar ise yeni asgari ücret üzerinden hesaplanan, yüzde 25-30 daha yüksek tutarlarla karşılaşacak.

Askerlik ve doğum borçlanması 2027'de ne kadar olacak?

Erdem'in yüzde 28,4'lük artış senaryosuna göre yaptığı hesap farkı net biçimde gösteriyor. 18 aylık askerlik borçlanması bugün 267.534 TL tutuyor.

2027'de bu rakam 343.512 TL'ye çıkacak, aradaki fark 75.978 TL. 24 aylık doğum borçlanmasının bedeli ise 253.656 TL'den 325.680 TL'ye yükselecek. Yani başvurusunu ocağa bırakan anne 72.024 TL fazla ödeyecek. Bağ-Kur'lu esnafın 1 yıllık ihyası da 178.356 TL'den 229.008 TL'ye çıkacak. Yıl bitmeden başvuran esnaf 50 bin liradan fazla tasarruf edecek.

Ödeme için iki ay süre veriliyor

Başvuru yapanların parayı hemen ödemesi de gerekmiyor. e-Devlet ya da SGK üzerinden yapılan başvuru değerlendirildikten yaklaşık bir ay sonra ödeme emri geliyor. Ödeme için de iki ay süre tanınıyor. Böylece yıl sonuna kadar başvuran kişi hem 2026 tutarlarından yararlanıyor hem de parayı denkleştirmek için yaklaşık üç ay kazanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın