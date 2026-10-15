Asgari Ücret 2027'de Ne Kadar Olacak? Uzman İsim Net Rakamı Açıkladı
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Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, 2027 asgari ücret zammına dair tahminlerini sıraladı. Erdem, yalnızca maaşları değil, prim borçlanmalarını da doğrudan etkileyeceğine dikkat çekti. İşte 2027 asgari ücret için konuşulan rakam.
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2027 asgari ücret ne kadar olacak?
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Asgari ücret borçlanma ödemelerini etkileyecek. Yıl sonuna kadar başvuran, borçlanmada on binlerce lira kazanacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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