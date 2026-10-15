Asgari Ücret 2027'de Ne Kadar Olacak? Uzman İsim Net Rakamı Açıkladı

2027'de geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını aralıkta yapacak. Yeni rakamın en geç 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Komisyon; işçinin geçim koşullarını, alım gücünü ve işverene maliyeti birlikte değerlendiriyor. Bu veriler arasında en belirleyici olanı ise enflasyon.

Son üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için öngörülen enflasyon yüzde 28,4. Piyasa anketlerindeki beklenti ise yüzde 29-30 bandında. Geçen yıl asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmıştı. Bu yıl konuşulan aralık yüzde 25 ile 30 arası.

2026 asgari ücret ne kadar?

Bugün brüt asgari ücret 33.030 TL, net asgari ücret 28.075,50 TL.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa ne kadar olur?

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem'in hesabına göre asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa brüt ücret 41 bin 287,50 TL'ye, net ücret 35 bin 95 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 24 zam yapılırsa ne kadar olur?

Zam OVP'deki enflasyon tahmini kadar, yani yüzde 28,4 olursa brüt ücret 42 bin 410 TL, net ücret 36 bin 49 TL oluyor. Yüzde 30'luk senaryoda ise brüt ücret 42 bin 939 TL, net ücret 36 bin 500 TL'ye ulaşıyor.