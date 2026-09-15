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Erken Emeklilik Müjdesi: Prim Günü 9 Binden 7 Bin 200'e İniyor, Detaylar Belli Oldu

Erken Emeklilik Müjdesi: Prim Günü 9 Binden 7 Bin 200'e İniyor, Detaylar Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 20:06
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Bağ-Kur'a kayıtlı küçük esnafı ilgilendiren emeklilik şartlarında köklü bir değişiklik gündemde. TBMM'ye sunulan bir kanun teklifiyle, esnaf ve sanatkarların emekli olabilmesi için ödediği 9 bin günlük prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi öngörülüyor. Düzenleme hayata geçerse yaklaşık 1 milyon esnaf, aradaki 1.800 günlük farkla adeta 5 yıl erken emekliliğe kavuşabilecek.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/erken-emekli...
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, prim şartını 7 bin 200 güne çekecek kanun teklifini Meclis'e sundu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, prim şartını 7 bin 200 güne çekecek kanun teklifini Meclis'e sundu.

Düzenlemenin perde arkasında CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay var. Akay'ın 2/2959 sayılı kanun teklifi, 3 Mart 2025'te TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlara kademeli bir geçiş hakkı tanırken, esnaf ve memurların prim gün şartını da 9 binden 7 bin 200'e çekiyor.

Teklif hâlâ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bekliyor; yasalaşması için önce komisyondan geçip Genel Kurul'a inmesi gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise daha önce yaptığı açıklamalarda kademeli emekliliğin hükümetin gündeminde olmadığını belirtmişti; bu da teklifin akıbetini belirsizliğe itiyor. Akay, aynı dönemde Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile birlikte emekli maaşlarının asgari ücretin altına düşmemesini ve maaşlara icra kesintisi uygulanmamasını öngören 7 maddelik ayrı bir teklifi de Meclis'e taşımıştı.

Düzenlemenin Hedefinde TESK'e Kayıtlı Küçük Esnaf Var: Şirket Ortakları Kapsam Dışında Kalacak.

Düzenlemenin Hedefinde TESK'e Kayıtlı Küçük Esnaf Var: Şirket Ortakları Kapsam Dışında Kalacak.

Planlanan indirim yaklaşık 1 milyon küçük esnafı kapsıyor; bakkal, manav, kasap, terzi gibi belirli bir ciro sınırının altında çalışan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) üyeleri. Şirket ortakları ve büyük işletme sahipleri düzenlemenin dışında tutuluyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin yazısında 'Yıllarca kepenk açan, şafağın ilk ışıklarıyla dükkanını bereketle buluşturan küçük esnafımız için prim eşitleme adalet vakti yaklaşıyor' değerlendirmesini yaptı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz ise düzenlemenin önümüzdeki yıl Meclis gündemine gelebileceğini, 2028'de daha güçlü bir şekilde masaya yatırılmasının beklendiğini söyledi. Her iki uzman da ortak bir noktada birleşiyor: Bağ-Kur prim borcu bulunanlar, diğer tüm şartları taşısa bile bu haktan yararlanamayacak. Yani prim gün sayısındaki indirim, kapsamdaki herkesin otomatik olarak emekli olacağı anlamına gelmiyor; düzenlemenin ne zaman yasalaşıp yürürlüğe gireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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