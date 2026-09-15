Erken Emeklilik Müjdesi: Prim Günü 9 Binden 7 Bin 200'e İniyor, Detaylar Belli Oldu

Düzenlemenin perde arkasında CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay var. Akay'ın 2/2959 sayılı kanun teklifi, 3 Mart 2025'te TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlara kademeli bir geçiş hakkı tanırken, esnaf ve memurların prim gün şartını da 9 binden 7 bin 200'e çekiyor.

Teklif hâlâ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bekliyor; yasalaşması için önce komisyondan geçip Genel Kurul'a inmesi gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise daha önce yaptığı açıklamalarda kademeli emekliliğin hükümetin gündeminde olmadığını belirtmişti; bu da teklifin akıbetini belirsizliğe itiyor. Akay, aynı dönemde Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile birlikte emekli maaşlarının asgari ücretin altına düşmemesini ve maaşlara icra kesintisi uygulanmamasını öngören 7 maddelik ayrı bir teklifi de Meclis'e taşımıştı.