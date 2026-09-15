Erken Emeklilik Müjdesi: Prim Günü 9 Binden 7 Bin 200'e İniyor, Detaylar Belli Oldu
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/erken-emekli...
Bağ-Kur'a kayıtlı küçük esnafı ilgilendiren emeklilik şartlarında köklü bir değişiklik gündemde. TBMM'ye sunulan bir kanun teklifiyle, esnaf ve sanatkarların emekli olabilmesi için ödediği 9 bin günlük prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi öngörülüyor. Düzenleme hayata geçerse yaklaşık 1 milyon esnaf, aradaki 1.800 günlük farkla adeta 5 yıl erken emekliliğe kavuşabilecek.
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, prim şartını 7 bin 200 güne çekecek kanun teklifini Meclis'e sundu.
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Düzenlemenin Hedefinde TESK'e Kayıtlı Küçük Esnaf Var: Şirket Ortakları Kapsam Dışında Kalacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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