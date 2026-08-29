SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Maaşlarda Yüzde 3 Kesinti Tehlikesi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Orta Vadeli Program (OVP) ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) ne zaman uygulanacağı merak konusu. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde TES'e dair son durumu açıkladı. Karakaş, maaşlarda yüzde 3 kesinti tehlikesine dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde son durum: TES ne zaman uygulanacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maaşlarda yüzde 3 kesinti tehlikesi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın