SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Maaşlarda Yüzde 3 Kesinti Tehlikesi

SGK uzmanı İsa Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

'Asgari ücret: 28.075 TL.

Açlık sınırı: 36.940 TL.

Aradaki fark şimdiden 8.865 TL’nin üzerindedir. Başka bir ifade ile açlık sınırı asgari ücretten yaklaşık %31,6 daha fazla.

Mevcut yüzde 15 prim yükünün üstüne %3 TES kesintisi binince net, 27.084 TL’ye düşüyor.

TES ile %3 işverene ve %3 çalışana daha gelirse istihdam üzerindeki toplam prim yükü yüzde 44,75’e çıkar. Bu seviye sürdürülemez.

2003’ten beri kıdem tazminatının fona devri ve TES ile birleştirilmesi konuşuluyor. Her seferinde sosyal tarafların duvarına çarpıyor.

Bugünkü tablo aynı. İşçinin bu primi ödeyecek mecali yok. İşverenin bu maliyeti göğüsleyecek gücü yok. Rıza olmadan kurulan nizam, istikrar getirmez. Huzursuzluk getirir. Bu şartlarda TES’in 2026’da bile hayata geçmesi zor. Görünen o ki sistem, seçim sonrasına veya belirsiz bir istikbale ötelenen bir “emeklilik ve tasarruf hayali” olarak kalacak.'