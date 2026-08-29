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SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Maaşlarda Yüzde 3 Kesinti Tehlikesi

SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Maaşlarda Yüzde 3 Kesinti Tehlikesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 11:22
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Orta Vadeli Program (OVP) ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) ne zaman uygulanacağı merak konusu. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde TES'e dair son durumu açıkladı. Karakaş, maaşlarda yüzde 3 kesinti tehlikesine dikkat çekti.

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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde son durum: TES ne zaman uygulanacak?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde son durum: TES ne zaman uygulanacak?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 2023 yılında yayımlanan resmi belgelerle yürürlük tarihi olarak 2024 sonbaharı işaret edilmişti. Önce 2025 yılına devredilmiş, ardından 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı ile bir kez daha ertelenmişti. Ancak 2026 hedefleri arasında yer almasına rağmen ortada ne somut bir kanun teklifi ne de kamuoyuna sunulmuş bir taslak metin bulunuyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde TES'in alarm verdiğini anlattı. Karakaş'a göre Meclis'in ekim ayında yasama çalışmalarına başlamasının ardından yoğun bütçe maratonuna girecek olması, yılın kalan kısıtlı zaman diliminde TES’in yasalaşma ihtimalini oldukça zayıflatıyor. Bu durum, 'Sistem hayata geçebilecek mi, yoksa tamamen rafa mı kaldırılacak?' sorularını beraberinde getiriyor.

Maaşlarda yüzde 3 kesinti tehlikesi.

Maaşlarda yüzde 3 kesinti tehlikesi.

SGK uzmanı İsa Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

'Asgari ücret: 28.075 TL.

Açlık sınırı: 36.940 TL.

Aradaki fark şimdiden 8.865 TL’nin üzerindedir. Başka bir ifade ile açlık sınırı asgari ücretten yaklaşık %31,6 daha fazla.

Mevcut yüzde 15 prim yükünün üstüne %3 TES kesintisi binince net, 27.084 TL’ye düşüyor.

TES ile %3 işverene ve %3 çalışana daha gelirse istihdam üzerindeki toplam prim yükü yüzde 44,75’e çıkar. Bu seviye sürdürülemez.

2003’ten beri kıdem tazminatının fona devri ve TES ile birleştirilmesi konuşuluyor. Her seferinde sosyal tarafların duvarına çarpıyor.

Bugünkü tablo aynı. İşçinin bu primi ödeyecek mecali yok. İşverenin bu maliyeti göğüsleyecek gücü yok. Rıza olmadan kurulan nizam, istikrar getirmez. Huzursuzluk getirir. Bu şartlarda TES’in 2026’da bile hayata geçmesi zor. Görünen o ki sistem, seçim sonrasına veya belirsiz bir istikbale ötelenen bir “emeklilik ve tasarruf hayali” olarak kalacak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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