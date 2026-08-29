Meteoroloji’den 26 Kent İçin Çok Kuvvetli ve Şiddetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu için kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 26 şehir için 'sarı kodlu' alarm verildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada 'Çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacak' denildi. İşte sarı kodlu uyarı verilen kentler.
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Meteoroloji’den 26 kent için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı.
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Fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye kadar çıkacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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