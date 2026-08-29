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Meteoroloji’den 26 Kent İçin Çok Kuvvetli ve Şiddetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji’den 26 Kent İçin Çok Kuvvetli ve Şiddetli Yağış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 09:33
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu için kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 26 şehir için 'sarı kodlu' alarm verildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada 'Çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacak' denildi. İşte sarı kodlu uyarı verilen kentler.

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Meteoroloji’den 26 kent için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı.

Meteoroloji’den 26 kent için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı.

Meteoroloji, hava raporunu paylaştı. Yapılan açıklamada 26 kentte kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. 26 şehir haritada sarı kodla gösterildi. Meteoroloji'nin açıklamasına göre kentlerde yağış miktarı 51-100 kilogramı bulacak. Yıkıcı etki oluşturabilecek bu yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların ekstra tedbirli olmaları istendi.

Sarı Kodlu Uyarı Verilen Kentler: Yağmur Yağacak 26 Kent

Adana, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Denizli, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Şırnak.

Sarı Uyarı Ne Demek?

Meteoroloji'nin 'sarı kodlu' uyarısı hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına gelir. Bu duruma göre hava olayı olağandışı değildir ancak günlük hayatı ve dışarıdaki faaliyetleri etkileyebilir.

Fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye kadar çıkacak.

Fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye kadar çıkacak.

Tahminlere göre yağışların özellikle Orta Karadeniz bölgesinde oldukça şiddetli olacağı öngörülüyor. Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat’ın kuzey kesimlerinde metrekareye 25 ila 60 kilogram arasında kuvvetli yağış düşmesi bekleniyor. Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batı ilçelerinde bu miktarın 51 ila 100 kilogramı bularak 'çok kuvvetli ve şiddetli' seviyeye ulaşacağı tahmin edildi. Yağışın yanı sıra yurdun güney ve doğu hatlarında fırtına alarmı verildi. Isparta, Burdur, Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise durum daha kritik. Van, Hakkari, Siirt, Şırnak ile Bitlis’in güney ve doğusunda rüzgarın şiddetinin saatte 80-90 kilometre hıza kadar çıkacağı tahmin ediliyor. 

Toz taşınımı uyarısında da bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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