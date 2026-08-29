Meteoroloji’den 26 Kent İçin Çok Kuvvetli ve Şiddetli Yağış Uyarısı

Tahminlere göre yağışların özellikle Orta Karadeniz bölgesinde oldukça şiddetli olacağı öngörülüyor. Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat’ın kuzey kesimlerinde metrekareye 25 ila 60 kilogram arasında kuvvetli yağış düşmesi bekleniyor. Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batı ilçelerinde bu miktarın 51 ila 100 kilogramı bularak 'çok kuvvetli ve şiddetli' seviyeye ulaşacağı tahmin edildi. Yağışın yanı sıra yurdun güney ve doğu hatlarında fırtına alarmı verildi. Isparta, Burdur, Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise durum daha kritik. Van, Hakkari, Siirt, Şırnak ile Bitlis’in güney ve doğusunda rüzgarın şiddetinin saatte 80-90 kilometre hıza kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı uyarısında da bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadelerini kullandı.