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Gümüş İki Ayın Zirvesine Çıktı: Yeni Gümüş Fiyatları Belli Oldu

Gümüş İki Ayın Zirvesine Çıktı: Yeni Gümüş Fiyatları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.08.2026 - 18:09
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Küresel küresel finans piyasalarında hareketli günler yaşanırken, değerli metaller cephesinden dikkat çeken bir rekor haberi geldi. Son dönemde yatırımcıların odağında yer alan gümüş fiyatları, haftanın son işlem gününde ivmesini artırarak son iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzde 1,85 oranında değer kazanan gümüşün ons fiyatı 70,54 dolar bandını aşarak kritik eşiği geride bıraktı. Peki gümüş fiyatları ne kadar olacak?

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Gümüşte 70 dolar sınırı aşıldı.

Gümüşte 70 dolar sınırı aşıldı.

Cuma günü işlemleriyle birlikte gümüş piyasasında adeta doping etkisi yaşandı. Günlük bazda kaydedilen yüzde 1,85'lik primle birlikte ons gümüş 70,54 dolara yükseldi. Bu seviye, emtia piyasalarında son iki aydan bu yana kaydedilen en yüksek fiyatlama olarak kayıtlara geçti. Değerli metalin 70 dolar psikolojik sınırının üzerine çıkması, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini yeniden gümüşe yöneltti. Altın tarafındaki güçlü duruşla paralel hareket eden gümüş, emtia liginde haftanın en çok kazandıran varlıkları arasına girmeyi başardı.

Fed başkanının açıklamasıyla fiyatlar yükselebilir.

Fed başkanının açıklamasıyla fiyatlar yükselebilir.

Fiyatlardaki tırmanış devam ederken, küresel piyasaların tüm dikkati ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamalara kilitlendi. Ekonomi dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda kürsüye çıkacak olan Warsh'ın vereceği sinyaller, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Yatırımcılar, faiz oranlarının geleceği ve önümüzdeki dönemde uygulanacak para politikalarına ilişkin ipuçlarını yakından takip ediyor. Jackson Hole'dan gelecek olası güvercin ya da şahin tonlu mesajların, değerli metal fiyatlarındaki oynaklığı daha da artırabileceği öngörülüyor.

Gümüş TL ne kadar?

Gümüş, 28 Ağustos Cuma günü 108,46 TL'den işlem görüyor

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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