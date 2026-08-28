Gümüş İki Ayın Zirvesine Çıktı: Yeni Gümüş Fiyatları Belli Oldu

Cuma günü işlemleriyle birlikte gümüş piyasasında adeta doping etkisi yaşandı. Günlük bazda kaydedilen yüzde 1,85'lik primle birlikte ons gümüş 70,54 dolara yükseldi. Bu seviye, emtia piyasalarında son iki aydan bu yana kaydedilen en yüksek fiyatlama olarak kayıtlara geçti. Değerli metalin 70 dolar psikolojik sınırının üzerine çıkması, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini yeniden gümüşe yöneltti. Altın tarafındaki güçlü duruşla paralel hareket eden gümüş, emtia liginde haftanın en çok kazandıran varlıkları arasına girmeyi başardı.