Gümüş İki Ayın Zirvesine Çıktı: Yeni Gümüş Fiyatları Belli Oldu
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Küresel küresel finans piyasalarında hareketli günler yaşanırken, değerli metaller cephesinden dikkat çeken bir rekor haberi geldi. Son dönemde yatırımcıların odağında yer alan gümüş fiyatları, haftanın son işlem gününde ivmesini artırarak son iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzde 1,85 oranında değer kazanan gümüşün ons fiyatı 70,54 dolar bandını aşarak kritik eşiği geride bıraktı. Peki gümüş fiyatları ne kadar olacak?
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Gümüşte 70 dolar sınırı aşıldı.
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Fed başkanının açıklamasıyla fiyatlar yükselebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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