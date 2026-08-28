Türkiye'nin 58 Yıllık Dev İçecek Markası İflasın Eşiğinde
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Türkiye'nin 58 yıllık dev içecek markası iflasın eşiğine geldi. Aroma Bursa Meyve Suları, bir süre önce konkordato talebinde bulunmuştu. 1986 yılından bu yana pazarın öncü isimlerinden biri olan marka için mahkemeden 9 Eylül çağrısı geldi. Marka için son karar 9 Eylül'de verilecek.
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Türkiye'nin 58 yıllık dev markası iflas eşiğinde
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Mahkemeden son çağrı: 9 Eylül'de karar verilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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