article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin 58 Yıllık Dev İçecek Markası İflasın Eşiğinde

Türkiye'nin 58 Yıllık Dev İçecek Markası İflasın Eşiğinde

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.08.2026 - 10:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin 58 yıllık dev içecek markası iflasın eşiğine geldi. Aroma Bursa Meyve Suları, bir süre önce konkordato talebinde bulunmuştu. 1986 yılından bu yana pazarın öncü isimlerinden biri olan marka için mahkemeden 9 Eylül çağrısı geldi. Marka için son karar 9 Eylül'de verilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin 58 yıllık dev markası iflas eşiğinde

Türkiye'nin 58 yıllık dev markası iflas eşiğinde

1968 yılından bu yana pazarın öncü isimleri arasında yer alan 58 yıllık dev marka, girdiği ekonomik darboğazı aşabilmek adına bir süre önce konkordato talebinde bulunmuştu. Tarihinin en zorlu finansal krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Aroma Bursa Meyve Suları A.Ş., verilen bir yıllık geçici konkordato mühletinin tamamladı. Şimdi ise gözleri mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

Mahkemeden son çağrı: 9 Eylül'de karar verilecek.

Mahkemeden son çağrı: 9 Eylül'de karar verilecek.

Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, dev markanın kaderini belirleyecek kritik safhaya geçtiğini duyurdu. Yeniçağ'dan Hava Demir'in haberine göre Mahkeme, şirketten alacağını tahsil edemeyen tüm şahıs ve kurumların hak kaybına uğramaması adına resmi bir duyuru yayımlayarak alacaklıları davaya müdahil olmaya davet etti. Yapılan bu çağrı, dev firmanın tasfiye sürecine mi gireceği yoksa borçlarını yapılandırarak yoluna devam mı edeceğinin netleşmesinden önceki son adımlardan biri olarak yorumlandı.

Duruk Ailesi ve Aroma A.Ş. yönetimi için takvimler artık 9 Eylül 2026 tarihini gösterdi. ahkeme; aile üyelerinden Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma A.Ş. hakkındaki nihai duruşma gününü ilan etti. Eylül ayındaki bu oturumda, şirketin sunacağı mali toparlanma projesi değerlendirilecek ve markanın geleceği resmen karara bağlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın