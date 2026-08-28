Türkiye'nin 58 Yıllık Dev İçecek Markası İflasın Eşiğinde

Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, dev markanın kaderini belirleyecek kritik safhaya geçtiğini duyurdu. Yeniçağ'dan Hava Demir'in haberine göre Mahkeme, şirketten alacağını tahsil edemeyen tüm şahıs ve kurumların hak kaybına uğramaması adına resmi bir duyuru yayımlayarak alacaklıları davaya müdahil olmaya davet etti. Yapılan bu çağrı, dev firmanın tasfiye sürecine mi gireceği yoksa borçlarını yapılandırarak yoluna devam mı edeceğinin netleşmesinden önceki son adımlardan biri olarak yorumlandı.

Duruk Ailesi ve Aroma A.Ş. yönetimi için takvimler artık 9 Eylül 2026 tarihini gösterdi. ahkeme; aile üyelerinden Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma A.Ş. hakkındaki nihai duruşma gününü ilan etti. Eylül ayındaki bu oturumda, şirketin sunacağı mali toparlanma projesi değerlendirilecek ve markanın geleceği resmen karara bağlanacak.