ABD'li Finans Kuruluşu Bitcoin İçin Dudak Uçuklatan Tahminlerini Açıkladı

Bernstein’ın tahminine göre Bitcoin, 2027’nin ortalarına kadar yükselişini sürdürerek 150 bin dolar seviyesine çıkacak ve yeni bir rekor kıracak. Kurum, pozitif seyrin devam etmesi halinde kripto paranın 2029’a kadar 300 bin doları görebileceğini öngördü.