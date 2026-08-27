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Ekonomi
ABD'li Finans Kuruluşu Bitcoin İçin Dudak Uçuklatan Tahminlerini Açıkladı

ABD'li Finans Kuruluşu Bitcoin İçin Dudak Uçuklatan Tahminlerini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 19:28
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ABD’li finans kuruluşu Bernstein, Bitcoin için yükseliş beklentisini korudu. Kurum, artan küresel borçluluk ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelmesinin etkisiyle fiyatın 2027’nin ortasında 150 bin dolara, 2029’da ise 300 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

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Bitcoin'e dair yeni öngörü paylaşıldı.

Bitcoin'e dair yeni öngörü paylaşıldı.

ABD’li finans kuruluşu Bernstein, Bitcoin’in gelecek yıllardaki fiyat hareketlerine ilişkin yeni öngörüsünü açıkladı. Kurum, Bitcoin’in 2027’nin ortasına kadar toparlanarak 150 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini, 2029’a kadar ise 300 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin etti.

Bernstein, Bitcoin’de beklenen yükselişin temelinde küresel borçluluğun artması ve kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin güçlenmesinin bulunduğunu belirtti.

Kurumsal yatırımcıların ilgisi artıyor.

Kurumsal yatırımcıların ilgisi artıyor.

Bitcoin’in yükseliş beklentisini destekleyen önemli unsurlardan biri de kurumsal yatırımcıların kripto varlığa ilgisinin giderek artması olarak gösterildi. Bernstein, kurumsal benimsemenin güçlenmesini Bitcoin’in uzun vadeli fiyat performansı açısından kritik bir etken olarak değerlendirdi.

2029'a kadar 300 bin dolar tahmini geldi.

2029'a kadar 300 bin dolar tahmini geldi.

Bernstein’ın tahminine göre Bitcoin, 2027’nin ortalarına kadar yükselişini sürdürerek 150 bin dolar seviyesine çıkacak ve yeni bir rekor kıracak. Kurum, pozitif seyrin devam etmesi halinde kripto paranın 2029’a kadar 300 bin doları görebileceğini öngördü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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