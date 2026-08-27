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İspanya'da Binlerce Kişinin Katıldığı Domates Festivali'nde Her Yer Kırmızıya Boyandı

İspanya'da Binlerce Kişinin Katıldığı Domates Festivali'nde Her Yer Kırmızıya Boyandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 18:28
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İspanya’nın en renkli festivallerinden La Tomatina, binlerce kişinin birbirine domates fırlattığı geleneksel etkinlikle Buñol sokaklarını yeniden kırmızıya boyadı.

Çarşamba günü 79’uncusu düzenlenen festivale çok sayıda kişi katılırken, bir saatten uzun süren etkinlikte tam 165 ton domates kullanıldı. Her yıl ağustos ayının son çarşambasında gerçekleştirilen La Tomatina’nın kökeni ise 1945’te kasabadaki bir geçit töreni sırasında iki grup genç arasında çıkan kavgaya dayanıyor.

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Franco bunu da yasakladı.

Franco bunu da yasakladı.

1950’li yıllarda Francisco Franco yönetimi tarafından yasaklanan festival, Buñol halkının tepkisiyle kısa süre sonra yeniden düzenlenmeye başladı. Halk, yasağı protesto etmek amacıyla sokaklarda temsili bir cenaze töreni düzenledi.

Siyahlara bürünen kasaba sakinleri, dev bir domatesi tabuta koyarak cenaze marşları eşliğinde sokaklarda dolaştı. Bu protestonun ardından festival 1959’da yeniden yapılmaya başlandı. Ancak bu kez etkinliğe resmi kurallar getirildi; süre sınırı uygulanırken katılımcılardan festival sonrasında sokakları temizlemeleri istendi.

O tarihten bu yana La Tomatina, İspanya’nın en ünlü ve her yıl büyük bir merakla beklenen festivallerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bu yıl Hindistan'dan turistlerin katılımı dikkat çekti.

Bu yıl Hindistan'dan turistlerin katılımı dikkat çekti.

Bu yıl festivale 20 binden fazla kişinin katılması beklenirken, son üç yılda katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ını İspanya dışından gelen turistler oluşturdu.

Hindistan’dan festivale gösterilen ilgi de son yıllarda belirgin biçimde arttı. Bu yükselişte, üç arkadaşın İspanya’daki yolculuğunu konu alan 2011 yapımı Bollywood filmi “Zindagi Na Milegi Dobara”nın etkili olduğu belirtiliyor. Filmde La Tomatina’ya yer verilmesi, festivali Hindistan’da geniş kitlelere tanıtarak Hint turistlerin ilgisini artırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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