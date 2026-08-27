İspanya'da Binlerce Kişinin Katıldığı Domates Festivali'nde Her Yer Kırmızıya Boyandı
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İspanya’nın en renkli festivallerinden La Tomatina, binlerce kişinin birbirine domates fırlattığı geleneksel etkinlikle Buñol sokaklarını yeniden kırmızıya boyadı.
Çarşamba günü 79’uncusu düzenlenen festivale çok sayıda kişi katılırken, bir saatten uzun süren etkinlikte tam 165 ton domates kullanıldı. Her yıl ağustos ayının son çarşambasında gerçekleştirilen La Tomatina’nın kökeni ise 1945’te kasabadaki bir geçit töreni sırasında iki grup genç arasında çıkan kavgaya dayanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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