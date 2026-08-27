İspanya'da Binlerce Kişinin Katıldığı Domates Festivali'nde Her Yer Kırmızıya Boyandı

1950’li yıllarda Francisco Franco yönetimi tarafından yasaklanan festival, Buñol halkının tepkisiyle kısa süre sonra yeniden düzenlenmeye başladı. Halk, yasağı protesto etmek amacıyla sokaklarda temsili bir cenaze töreni düzenledi.

Siyahlara bürünen kasaba sakinleri, dev bir domatesi tabuta koyarak cenaze marşları eşliğinde sokaklarda dolaştı. Bu protestonun ardından festival 1959’da yeniden yapılmaya başlandı. Ancak bu kez etkinliğe resmi kurallar getirildi; süre sınırı uygulanırken katılımcılardan festival sonrasında sokakları temizlemeleri istendi.

O tarihten bu yana La Tomatina, İspanya’nın en ünlü ve her yıl büyük bir merakla beklenen festivallerinden biri olmayı sürdürüyor.