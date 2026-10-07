KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı: KPSS Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?
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Kamu kurumlarına atanma hayali kuran yüz binlerce lisans mezununun beklediği açıklama ÖSYM’den geldi. KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı. KPSS Lisans sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını görebilmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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Kamuda 4 yıllık üniversite mezunları için ayrılan boş kontenjanlar için atama bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek KPSS lisans sınavı sonuçlarına çevirmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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