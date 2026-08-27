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Formula 1'in Genç Yıldızı Kimi Antonelli'nin Ezber Bilgisi Görenleri Hayret Ettirdi

Formula 1'in Genç Yıldızı Kimi Antonelli'nin Ezber Bilgisi Görenleri Hayret Ettirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 18:46
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Formula 1 dünyasının genç yeteneklerinden, Mercedes’in İtalyan pilotu Andrea Kimi Antonelli, F1'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan 'Grill The Grid' serisinin eğlenceli bir bölümünde hafızasıyla büyüledi.

'Speed-run the Champions' (Şampiyonları Hızlandırılmış Turla Sayma) meydan okumasına katılan 19 yaşındaki genç sürücü, geriye doğru giderek son 42 Formula 1 Dünya Şampiyonu'nu inanılmaz bir hızla ve kusursuz bir hafızayla saydı.

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Kimi Antonelli'nin performansı sosyal medyada da ilgi gördü.

Spor tutkusu ve tarih bilgisiyle övüldü.

Spor tutkusu ve tarih bilgisiyle övüldü.

Görüntülerde Antonelli’nin; 2025 şampiyonundan geriye doğru giderek Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Ayrton Senna ve Niki Lauda gibi F1 tarihinin efsane isimlerini kronolojik bir sırayla tek nefeste saydığı görülüyor.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu performans, hayranları ve motorsporları otoriteleri tarafından genç pilotun sadece pistteki hızıyla değil, aynı zamanda spora olan tutkusu ve tarihi bilgisiyle de dikkat çektiğini bir kez daha kanıtladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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