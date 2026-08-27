Formula 1'in Genç Yıldızı Kimi Antonelli'nin Ezber Bilgisi Görenleri Hayret Ettirdi
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Formula 1 dünyasının genç yeteneklerinden, Mercedes’in İtalyan pilotu Andrea Kimi Antonelli, F1'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan 'Grill The Grid' serisinin eğlenceli bir bölümünde hafızasıyla büyüledi.
'Speed-run the Champions' (Şampiyonları Hızlandırılmış Turla Sayma) meydan okumasına katılan 19 yaşındaki genç sürücü, geriye doğru giderek son 42 Formula 1 Dünya Şampiyonu'nu inanılmaz bir hızla ve kusursuz bir hafızayla saydı.
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Kimi Antonelli'nin performansı sosyal medyada da ilgi gördü.
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Spor tutkusu ve tarih bilgisiyle övüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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