Formula 1'in Genç Yıldızı Kimi Antonelli'nin Ezber Bilgisi Görenleri Hayret Ettirdi

Görüntülerde Antonelli’nin; 2025 şampiyonundan geriye doğru giderek Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Ayrton Senna ve Niki Lauda gibi F1 tarihinin efsane isimlerini kronolojik bir sırayla tek nefeste saydığı görülüyor.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu performans, hayranları ve motorsporları otoriteleri tarafından genç pilotun sadece pistteki hızıyla değil, aynı zamanda spora olan tutkusu ve tarihi bilgisiyle de dikkat çektiğini bir kez daha kanıtladı.