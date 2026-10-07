Her Gün Aynı Yerde Ortaya Çıkıyor: Pilotların Yıllarca Yolunu Bulmasını Sağladı
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Hava durumu çoğu zaman kestirmesi zor ve sık sık değişen bir şey olarak bilinir. Avustralya'nın kuzeyindeki Tiwi Adaları'nda ise eylülden marta kadar neredeyse her öğleden sonra, aynı yerde dev bir fırtına bulutu yükseliyor. Bu bulut o kadar düzenli ortaya çıkıyor ki ona bir isim bile verilmiş: Hector.
Gelin birlikte bakalım.
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Hector, dünyada düzenli olarak en büyük boyutlara ulaşan fırtınalardan biri sayılıyor.
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Bulutu, adalara dört bir yandan esen deniz meltemlerinin çarpışması oluşturuyor.
Hector her mevsim görülmüyor, kış aylarında ise hiç oluşmuyor.
Hector adını, İkinci Dünya Savaşı sırasında bölgede uçan pilotlardan aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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