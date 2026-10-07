Her Gün Aynı Yerde Ortaya Çıkıyor: Pilotların Yıllarca Yolunu Bulmasını Sağladı

Tiwi Adaları, batıdaki Bathurst ve doğudaki Melville ile birkaç küçük adadan oluşuyor. Gündüz ısınan adalara denizden nem taşıyan meltemler esiyor. Bu rüzgârlar iç kesimde karşılaşınca yukarı yöneliyor. Yükselen hava soğudukça içindeki su buharı yoğunlaşıyor ve dev bir kümülonimbüs bulutu doğuyor.

Adaların çok yüksek olmayan ama piramide benzeyen yapısı da havanın yukarı itilmesine yardım ediyor. Benzer meltemler ABD'nin Florida eyaletinde de fırtına yaratıyor. Ancak oradaki arazi, fırtınanın her gün aynı yerde ve aynı saatte oluşmasına uygun değil.