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Dürüstçe Yanıt Ver Sen Aşkta Nasıl Birisin Ortaya Dökülsün!

Dürüstçe Yanıt Ver Sen Aşkta Nasıl Birisin Ortaya Dökülsün!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 16:09
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Kalbinin Sesini mi Mantığını mı Dinleyeceksin? 💔

Aşk hayatında zor kararlar vermek zorunda kaldığın anlar oldu mu? Bir yanda geçmişin cazibesi, diğer yanda huzurlu bir gelecek... Bir yanda hayallerin, diğer yanda sevdiğin insan. 'Aşk İkilemleri' seni tam da bu derin, karmaşık ve çelişkili duyguların ortasına bırakıyor!

Karşına çıkacak 6 zorlu ikilemde vereceğin her karar, ilişkin hakkındaki gerçek önceliklerini ve kalbinin derinliklerindeki saklı benliğini ortaya çıkaracak. Doğru ya da yanlış cevap yok; sadece sen, sınırların ve aşka dair bakış açın var.

Aşkta ne kadar cesur ya da ne kadar mantıklısın?

Seçimlerini yap, duygusal profilinle yüzleş ve içindeki gerçek aşığı keşfet! 💔✨

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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