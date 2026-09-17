100 Yıla Sular Altında Kalacak Şehirler Açıklandı: Türkiye'nin Büyük Şehri Listede

Küresel ısınmanın getirdiği iklim krizi, dünya genelindeki kıyı kentlerini her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Bilim insanları ve risk analizcileri tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, eriyen buzullar ile yükselen deniz seviyelerinin önümüzdeki 100 yıl içerisinde onlarca büyük şehri yaşanamaz hale getireceğini gösteriyor. Sigorta ve risk analizi kuruluşu Swiftest’in kurucu ortaklarından Matthew H. Nash liderliğinde hazırlanan raporda, sular altında kalma riski yüksek küresel kentler ve simge mekanlar detaylıca incelendi.

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Kaynaklar: The Swiftest, NASA