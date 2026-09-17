100 Yıla Sular Altında Kalacak Şehirler Açıklandı: Türkiye'nin Büyük Şehri Listede
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Kaynak: https://sealevel.nasa.gov/faq/17/whic...
Küresel ısınmanın getirdiği iklim krizi, dünya genelindeki kıyı kentlerini her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Bilim insanları ve risk analizcileri tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, eriyen buzullar ile yükselen deniz seviyelerinin önümüzdeki 100 yıl içerisinde onlarca büyük şehri yaşanamaz hale getireceğini gösteriyor. Sigorta ve risk analizi kuruluşu Swiftest’in kurucu ortaklarından Matthew H. Nash liderliğinde hazırlanan raporda, sular altında kalma riski yüksek küresel kentler ve simge mekanlar detaylıca incelendi.
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Kaynaklar: The Swiftest, NASA
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Dev Megakentler İklim Krizinin Yıkıcı Etkileriyle Karşı Karşıya Kalıyor
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Türkiye’nin En Büyük Metropolü İstanbul Tehlike Altındaki Kentler Arasında
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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