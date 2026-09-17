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100 Yıla Sular Altında Kalacak Şehirler Açıklandı: Türkiye'nin Büyük Şehri Listede

100 Yıla Sular Altında Kalacak Şehirler Açıklandı: Türkiye'nin Büyük Şehri Listede

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 21:45
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Küresel ısınmanın getirdiği iklim krizi, dünya genelindeki kıyı kentlerini her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Bilim insanları ve risk analizcileri tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, eriyen buzullar ile yükselen deniz seviyelerinin önümüzdeki 100 yıl içerisinde onlarca büyük şehri yaşanamaz hale getireceğini gösteriyor. Sigorta ve risk analizi kuruluşu Swiftest’in kurucu ortaklarından Matthew H. Nash liderliğinde hazırlanan raporda, sular altında kalma riski yüksek küresel kentler ve simge mekanlar detaylıca incelendi.

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Kaynaklar: The Swiftest, NASA

Kaynak: https://sealevel.nasa.gov/faq/17/whic...
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Dev Megakentler İklim Krizinin Yıkıcı Etkileriyle Karşı Karşıya Kalıyor

Dev Megakentler İklim Krizinin Yıkıcı Etkileriyle Karşı Karşıya Kalıyor

Çalışmanın verileri, Tokyo, Mumbai ve New York gibi dünya ekonomisine yön veren dev merkezlerin büyük felaket riski taşıdığını ortaya koydu. Kıyı şeridindeki liman kentleri ani su taşkınlarına karşı savunma mekanizmaları geliştirmeye çalışsa da, çoğunluğu aktif önlemleri uygulamada yetersiz kalmaktadır. Uzmanlar, küresel ölçekte acil eylem planları devreye sokulmazsa bu kritik alanların haritadan silineceğini vurguluyor.

Türkiye’nin En Büyük Metropolü İstanbul Tehlike Altındaki Kentler Arasında

Türkiye’nin En Büyük Metropolü İstanbul Tehlike Altındaki Kentler Arasında

Raporun Türkiye açısından en dikkat çekici boyutu, ülkenin en büyük kıyı kenti ve finans merkezi olan İstanbul’un risk altındaki metropoller arasında gösterilmesidir. Coğrafi yapısı, tarihi mirası ve yoğun kıyı nüfusu sebebiyle iklim değişikliğine karşı hassas bir konumda yer alan İstanbul, deniz seviyesindeki yükselmeden doğrudan etkilenecek alanlar arasında öne çıkıyor. Bu durum, Marmara kıyısındaki koruma altyapısının hızla gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Tehdit Altındaki Başlıca Kentler Coğrafi Bölgelerine Göre Şu Şekilde Listeleniyor

Tehdit Altındaki Başlıca Kentler Coğrafi Bölgelerine Göre Şu Şekilde Listeleniyor

Araştırmada sular altında kalma riski taşıdığı vurgulanan küresel metropoller şu şekildedir:

  • Asya ve Orta Doğu: Tokyo, Osaka, Mumbai, Kolkata, Bangkok, Jakarta, Dakka, Ho Chi Minh, Macau, Male, Dubai, Abu Dabi.

  • Avrupa ve Türkiye: İstanbul, Londra, Lizbon, Kopenhag, Dublin, Amsterdam, Venedik.

  • Kuzey ve Orta Amerika: New York, San Francisco, Miami, Boston, New Orleans, Honolulu, Charleston, Long Beach, Savannah, Key West, Vancouver, Cancun, Nassau, Punta Cana.

  • Afrika ve Okyanusya: İskenderiye, Sydney.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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