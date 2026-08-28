Manifest Grubunun Kurucusu Tolga Akış Tutuklandı

Savcılığın sevk yazısında, Tolga Akış’ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve Manifest'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu kaydedildi. Sevk yazısında, grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesi yer aldı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Tolga Akış’ın tutuklanma sebebi 👇🏻

Çocukların ve gençlerin herhangi bir filtreleme olmadan Manifest isimli grubunun eylemlerine ve faaliyetlerine doğrudan ulaşabildiği,

Manifest grubunun yapımcısı olan şüphelinin, bu grubun eylem ve hareketlerinin sorumlusu olarak geniş kitlelere ulaştırarak, basın- yayın araçları kullanılarak kamuya sunduğu ve meşrulaştırdığı iddia edildi.'