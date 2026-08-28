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Manifest Grubunun Kurucusu Tolga Akış Tutuklandı

Manifest Grubunun Kurucusu Tolga Akış Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.08.2026 - 16:39
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Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış tutuklandı. Tolga Akış'ın tutuklanma nedeni 'müstehcenlik' suçu olarak açıklandı.

Öte yandan savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Tolga Akış’ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve Manifest'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesine yer verildi.

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Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış tutuklandı.

Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Manifest' grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 27 Ağustos Perşembe günü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Tolga Akış 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlamak veya bunların yayımlanmasına aracılık etmek' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlikteki işlemlerinin ardından Akış, 'müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

Tolga Akış'ın tutuklanma sebebi.

Tolga Akış'ın tutuklanma sebebi.
twitter.com

Savcılığın sevk yazısında, Tolga Akış’ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve Manifest'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu kaydedildi. Sevk yazısında, grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesi yer aldı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Tolga Akış’ın tutuklanma sebebi 👇🏻 

Çocukların ve gençlerin herhangi bir filtreleme  olmadan Manifest isimli grubunun eylemlerine ve faaliyetlerine doğrudan ulaşabildiği, 

Manifest grubunun yapımcısı olan şüphelinin, bu grubun eylem ve hareketlerinin sorumlusu olarak geniş kitlelere ulaştırarak, basın- yayın araçları kullanılarak kamuya sunduğu ve meşrulaştırdığı iddia edildi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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