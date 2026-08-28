Manifest Grubunun Kurucusu Tolga Akış Tutuklandı
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Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış tutuklandı. Tolga Akış'ın tutuklanma nedeni 'müstehcenlik' suçu olarak açıklandı.
Öte yandan savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Tolga Akış’ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve Manifest'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesine yer verildi.
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Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış tutuklandı.
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Tolga Akış'ın tutuklanma sebebi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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