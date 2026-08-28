Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Karar: Bahşiş Alanların Emekli Maaşı ve Tazminatı Yükselecek

Yargıtay, bahşişlerle ilgili kritik bir karara imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yerel mahkeme kararını bozarak işçilere sürekli verilen bahşişlerin tazminat hesabına dahil edilmesi gerektiğine hükmettiğini vurgulayan SGK uzmanı İsa Karakaş, bahşişin artık doğrudan ana ücretin bir parçası sayıldığını ifade etti.

Karakaş'ın açıklamasına göre düzenli bahşişin ücret sistemi içinde değerlendirilmesi, iş akdi sona eren çalışanların alacağı kıdem tazminatını doğrudan yükseltecek. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için bahşişin süreklilik arz etmesi ve iş yerindeki ücret düzeninin somut bir parçası olduğunun kanıtlanması şart koşuluyor.

Öte yandan Yargıtay, fazla mesai hesaplamasında ise hakkaniyetli bir katsayı ayrımına gitti. Karakaş’ın aktardığı detaylara göre; çalışanların garanti (asıl) maaşı fazla çalışma hesabında 1,5 katsayısı ile çarpılırken, toplanan bahşişlerden düşen pay ise 0,5 katsayısı üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak.