Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Karar: Bahşiş Alanların Emekli Maaşı ve Tazminatı Yükselecek
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Özellikle restoran, otel, kafe ve genel turizm sektöründe çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren hukuki süreçte emsal niteliğinde bir karara imza atıldı. Yargıtay’ın aldığı son kararla birlikte, çalışanlara düzenli ve sürekli olarak ödenen bahşişler resmi olarak ücret kapsamında değerlendirilmeye başlandı. SGK uzmanı İsa Karakaş, kararı 'Dönüm noktası' olarak nitelendirdi.
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Yargıtay'dan emsal 'bahşiş' kararı.
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Bahşişi SGK'ya bildirmeyen işverene ceza kesilecek.
"İşçilerin bahşişleri maaşa dahil edildiğinden emeklilik maaşları yükselecek."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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