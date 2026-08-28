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Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Karar: Bahşiş Alanların Emekli Maaşı ve Tazminatı Yükselecek

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Karar: Bahşiş Alanların Emekli Maaşı ve Tazminatı Yükselecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.08.2026 - 13:28
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Özellikle restoran, otel, kafe ve genel turizm sektöründe çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren hukuki süreçte emsal niteliğinde bir karara imza atıldı. Yargıtay’ın aldığı son kararla birlikte, çalışanlara düzenli ve sürekli olarak ödenen bahşişler resmi olarak ücret kapsamında değerlendirilmeye başlandı. SGK uzmanı İsa Karakaş, kararı 'Dönüm noktası' olarak nitelendirdi.

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Yargıtay'dan emsal 'bahşiş' kararı.

Yargıtay'dan emsal 'bahşiş' kararı.

Yargıtay, bahşişlerle ilgili kritik bir karara imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yerel mahkeme kararını bozarak işçilere sürekli verilen bahşişlerin tazminat hesabına dahil edilmesi gerektiğine hükmettiğini vurgulayan SGK uzmanı İsa Karakaş, bahşişin artık doğrudan ana ücretin bir parçası sayıldığını ifade etti.

Karakaş'ın açıklamasına göre düzenli bahşişin ücret sistemi içinde değerlendirilmesi, iş akdi sona eren çalışanların alacağı kıdem tazminatını doğrudan yükseltecek. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için bahşişin süreklilik arz etmesi ve iş yerindeki ücret düzeninin somut bir parçası olduğunun kanıtlanması şart koşuluyor.

Öte yandan Yargıtay, fazla mesai hesaplamasında ise hakkaniyetli bir katsayı ayrımına gitti. Karakaş’ın aktardığı detaylara göre; çalışanların garanti (asıl) maaşı fazla çalışma hesabında 1,5 katsayısı ile çarpılırken, toplanan bahşişlerden düşen pay ise 0,5 katsayısı üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak.

Bahşişi SGK'ya bildirmeyen işverene ceza kesilecek.

Bahşişi SGK'ya bildirmeyen işverene ceza kesilecek.

Kararın işveren tarafındaki yükümlülüklerine dikkat çeken İsa Karakaş, düzenli bahşişlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. 5510 sayılı Kanun kapsamında primden istisna tutulan ödemeler arasında bahşişin yer almadığını belirten Karakaş, bildirim yapmayan işletmelerin ağır yaptırımlarla karşılaşacağını dile getirdi.

Karakaş, sisteme dahil edilmeyen örneğin 3 bin 400 liralık bir bahşiş ödemesinin dahi tespiti halinde, işletmenin faydalandığı tüm asgari ücret desteklerinin faiziyle birlikte geri alınacağını kaydetti. Ayrıca, bahşişin bildirilmediği her bir ay için işletmelere 66 bin lirayı aşan idari para cezası kesilecek ve olası kayıt teftişlerinde bu cezalar katlanarak artacak.

"İşçilerin bahşişleri maaşa dahil edildiğinden emeklilik maaşları yükselecek."

"İşçilerin bahşişleri maaşa dahil edildiğinden emeklilik maaşları yükselecek."

Bahşiş kararının emekli maaşını yükselteceğini ifade eden Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

 'Bu kararla birlikte uygulamada bahşişlerin ücret sayılmayarak ücret bazlı kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca işverenlerin bahşişleri SGK'ya bildirmemesi halinde bahsettiğimiz yüklü miktarda idari para cezaları ve teşviklerden mahrumiyet söz konusu olacağından, işverenlerin bunları bildirmesi lehlerine olacaktır.

Bu bildirimle birlikte işçilerin bahşişleri de maaşa dahil edilip SGK'ya bildirilmiş olacağından, bu durum işçilerin emeklilikte maaşlarının da yükselmesini sağlayacaktır. Bu anlamda tekrar ifade etmek gerekirse, bu bir dönüm noktasıdır. Dolayısıyla artık bahşiş ne lütuf ne hediye ne de bir yardımdır. Doğrudan doğruya bir ücrettir, bir maaştır diyebiliriz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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