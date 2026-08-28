O Viral Fotoğraftaki Kişi 20 Yıldır Guantanamo Hapishanesi’nde
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11 Eylül 2001'de gerçekleşen İkiz Kuleler saldırısının planlayıcısı olan Halid Şeyh Muhammed'in hukuki sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. 20 yıldır devam eden duruşmaların ardından Muhammed'in yeniden yargılanacağı tarih belli oldu. Öte yandan Muhammed'in yakalandığı sırada çekildiği fotoğraf ise uzun yıllardır sosyal medyanın viral fotoğraflarından.
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11 Eylül Saldırıları'nın 'beyni' olarak tanınan isim 20 yıldır Guantanamo Hapishanesi’nde: Davası 2028'de yine görülecek.
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Sosyal medyanın viral fotoğrafının arkasındaki sır. Bu fotoğraf nasıl ortaya çıktı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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