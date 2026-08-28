article/comments
article/share
Haberler
Gündem
O Viral Fotoğraftaki Kişi 20 Yıldır Guantanamo Hapishanesi’nde

O Viral Fotoğraftaki Kişi 20 Yıldır Guantanamo Hapishanesi’nde

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.08.2026 - 11:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

11 Eylül 2001'de gerçekleşen İkiz Kuleler saldırısının planlayıcısı olan Halid Şeyh Muhammed'in hukuki sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. 20 yıldır devam eden duruşmaların ardından Muhammed'in yeniden yargılanacağı tarih belli oldu. Öte yandan Muhammed'in yakalandığı sırada çekildiği fotoğraf ise uzun yıllardır sosyal medyanın viral fotoğraflarından.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11 Eylül Saldırıları'nın 'beyni' olarak tanınan isim 20 yıldır Guantanamo Hapishanesi’nde: Davası 2028'de yine görülecek.

11 Eylül Saldırıları'nın 'beyni' olarak tanınan isim 20 yıldır Guantanamo Hapishanesi’nde: Davası 2028'de yine görülecek.

Bir dönem El Kaide'nin en tepe isimlerinden biri olarak değerlendirilen Halid Şeyh Muhammed, 11 Eylül Saldırıları'nın 'beyni' olarak tanımlanıyor. Mart 2003'te Pakistan'da yakalanan Muhammed, bir süre CIA’in Polonya’daki gizli merkezlerinde tutuldu. Daha sonra Eylül 2006’da Küba’da yer alan Guantanamo Deniz Üssü’ne nakledildi. Kamuoyuna sızan uluslararası raporlara göre sanık, bu gizli cezaevlerinde tutulduğu süre boyunca ağır sorgu tekniklerine ve işkenceye uğradı.

Yaklaşık 20 yıldır Guantanamo Hapishanesi’nde tutulan Muhammed’in davasında yeni gelişme yaşandı. Temmuz 2025 tarihinde ABD temyiz mahkemesi, Halid Şeyh Muhammed ve beraberindeki iki sanığın suçlarını kabul etmeleri şartıyla idam cezasından muaf tutulmalarını öngören anlaşmayı geçersiz kıldı. 

Yeni gelişmeye göre ise Halid Şeyh Muhammed'in, 2028 yılında yargılanacak. Ancak 20 yıldır Guantanamo'da olan Muhammed'in davasının yeniden ertelenebileceği belirtiliyor.

Sosyal medyanın viral fotoğrafının arkasındaki sır. Bu fotoğraf nasıl ortaya çıktı?

Sosyal medyanın viral fotoğrafının arkasındaki sır. Bu fotoğraf nasıl ortaya çıktı?

Sosyal medya kullanıcıları bu görseli 'uykulu', 'habersiz', 'yorgun' anlamlarına gelecek şekilde esprili bir amaçla kullanırken, fotoğraftaki kişinin kim olduğu çok az kişi tarafından biliniyor. 

Halid Şeyh Muhammed'in Mart 2003'te yakalanmasının ardından çekilen fotoğrafı sosyal medyanın viral fotoğraflarından biri. 

2003 Mart ayında Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın