O Viral Fotoğraftaki Kişi 20 Yıldır Guantanamo Hapishanesi’nde

Bir dönem El Kaide'nin en tepe isimlerinden biri olarak değerlendirilen Halid Şeyh Muhammed, 11 Eylül Saldırıları'nın 'beyni' olarak tanımlanıyor. Mart 2003'te Pakistan'da yakalanan Muhammed, bir süre CIA’in Polonya’daki gizli merkezlerinde tutuldu. Daha sonra Eylül 2006’da Küba’da yer alan Guantanamo Deniz Üssü’ne nakledildi. Kamuoyuna sızan uluslararası raporlara göre sanık, bu gizli cezaevlerinde tutulduğu süre boyunca ağır sorgu tekniklerine ve işkenceye uğradı.

Yaklaşık 20 yıldır Guantanamo Hapishanesi’nde tutulan Muhammed’in davasında yeni gelişme yaşandı. Temmuz 2025 tarihinde ABD temyiz mahkemesi, Halid Şeyh Muhammed ve beraberindeki iki sanığın suçlarını kabul etmeleri şartıyla idam cezasından muaf tutulmalarını öngören anlaşmayı geçersiz kıldı.

Yeni gelişmeye göre ise Halid Şeyh Muhammed'in, 2028 yılında yargılanacak. Ancak 20 yıldır Guantanamo'da olan Muhammed'in davasının yeniden ertelenebileceği belirtiliyor.