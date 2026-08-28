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Çocuğu Okula Başlayacak Memurlara 1 Hafta Boyunca Özel İzin

Çocuğu Okula Başlayacak Memurlara 1 Hafta Boyunca Özel İzin

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 09:57 Son Güncelleme: 28.08.2026 - 10:12
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğu okula başlayacak memur için önemli bir kolaylık sağladı. Bakanlık, okula uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül tarihleri arasında kamu çalışanlarına günde 3 saat idari izin verileceğini açıkladı.

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Çocuğu ilkokula başlayacak memurlara günde 3 saat idari izin verilecek.

Çocuğu ilkokula başlayacak memurlara günde 3 saat idari izin verilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu genelgede yer alan, uyum eğitimleri ve aile katılım etkinliklerinin Bakanlıkça belirlenen takvim ve program çerçevesinde ailenin sürece etkin katılımı esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin hüküm doğrultusunda, yeni eğitim öğretim yılında ailelerin çocuklarının okula uyum süreçlerine daha etkin katılımı sağlanacak.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum eğitim programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımının sağlanması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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