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Nepal Tibet’teki Barajın Patladığını Duyurdu: Halka 'Yükseklere Kaçın' Çağrısı Yapıldı Arama Çalışmaları Durdu

Nepal Tibet’teki Barajın Patladığını Duyurdu: Halka 'Yükseklere Kaçın' Çağrısı Yapıldı Arama Çalışmaları Durdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 09:43
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Nepal ile Çin sınırında yaşanan büyük sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Tibet'te heyelan sonucu oluşan doğal barajın patlamasıyla bölgede kırmızı alarm verildi. Hızla yaklaşan dev su kütlesi nedeniyle nehir kenarındaki yerleşim yerlerine acil tahliye çağrısı yapılırken, devam eden tüm arama kurtarma çalışmaları askıya alındı.

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Çin-Nepal sınırında yakın zamanda yüzlerce kişinin kaybolmasına yol açan yıkıcı sel ve heyelan felaketlerinin ardından bölge, bugün yeni ve çok daha büyük bir tehdit ile karşı karşıya kaldı.

Tibet sınırları içerisinde, önceki toprak kaymalarının sürüklediği devasa enkazın bir akarsuyu kapatmasıyla oluşan doğal baraj şiddetli basınca dayanamayarak yıkıldı. Bu çökmenin ardından serbest kalan devasa su kütlesi, büyük bir hızla Nepal topraklarına doğru inmeye başladı.

Yaşanan bu son dakika gelişmesi üzerine teyakkuza geçen Nepal güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Nepal polisi, su kütlesinin doğrudan vurması beklenen Bhote Koshi ve Trishuli nehirlerinin kıyısında yaşayan vatandaşlara hayati bir uyarı yayınladı. Bölge halkının vakit kaybetmeden bulundukları yerleri terk ederek yüksek rakımlı ve suyun ulaşamayacağı güvenli noktalara sığınmaları istendi.

Ortaya çıkan bu ani taşkın riski, felaketin başından beri kayıpları bulmak için gece gündüz sürdürülen kurtarma çabalarını da mecburen durdurdu. Dev su kütlesinin yaratacağı tehlike nedeniyle bölgedeki arama operasyonları tamamen askıya alındı. Sahada aktif olarak görev yapan güvenlik personeli ve tüm sivil kurtarma ekiplerine, kendi can güvenliklerini sağlamaları amacıyla faaliyetlerini derhal sonlandırıp acilen güvenli alanlara çekilmeleri talimatı verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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