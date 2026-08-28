Nepal Tibet’teki Barajın Patladığını Duyurdu: Halka 'Yükseklere Kaçın' Çağrısı Yapıldı Arama Çalışmaları Durdu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Nepal ile Çin sınırında yaşanan büyük sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Tibet'te heyelan sonucu oluşan doğal barajın patlamasıyla bölgede kırmızı alarm verildi. Hızla yaklaşan dev su kütlesi nedeniyle nehir kenarındaki yerleşim yerlerine acil tahliye çağrısı yapılırken, devam eden tüm arama kurtarma çalışmaları askıya alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin-Nepal sınırında yakın zamanda yüzlerce kişinin kaybolmasına yol açan yıkıcı sel ve heyelan felaketlerinin ardından bölge, bugün yeni ve çok daha büyük bir tehdit ile karşı karşıya kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın