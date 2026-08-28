Nepal Tibet’teki Barajın Patladığını Duyurdu: Halka 'Yükseklere Kaçın' Çağrısı Yapıldı Arama Çalışmaları Durdu

Tibet sınırları içerisinde, önceki toprak kaymalarının sürüklediği devasa enkazın bir akarsuyu kapatmasıyla oluşan doğal baraj şiddetli basınca dayanamayarak yıkıldı. Bu çökmenin ardından serbest kalan devasa su kütlesi, büyük bir hızla Nepal topraklarına doğru inmeye başladı.

Yaşanan bu son dakika gelişmesi üzerine teyakkuza geçen Nepal güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Nepal polisi, su kütlesinin doğrudan vurması beklenen Bhote Koshi ve Trishuli nehirlerinin kıyısında yaşayan vatandaşlara hayati bir uyarı yayınladı. Bölge halkının vakit kaybetmeden bulundukları yerleri terk ederek yüksek rakımlı ve suyun ulaşamayacağı güvenli noktalara sığınmaları istendi.

Ortaya çıkan bu ani taşkın riski, felaketin başından beri kayıpları bulmak için gece gündüz sürdürülen kurtarma çabalarını da mecburen durdurdu. Dev su kütlesinin yaratacağı tehlike nedeniyle bölgedeki arama operasyonları tamamen askıya alındı. Sahada aktif olarak görev yapan güvenlik personeli ve tüm sivil kurtarma ekiplerine, kendi can güvenliklerini sağlamaları amacıyla faaliyetlerini derhal sonlandırıp acilen güvenli alanlara çekilmeleri talimatı verildi.