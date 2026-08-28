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Ağustos Ayında Kar Boyu Aştı: Kendisini Kara Gömdürdü

Ağustos Ayında Kar Boyu Aştı: Kendisini Kara Gömdürdü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.08.2026 - 12:19
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Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, kent merkezlerinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Erzincan’da gün ortasında termometrelerin 40 dereceye yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için alternatif yollar aramaya başladı. Bir vatandaş ise Erzincan'ın kavurucu sıcağından bunalınca zirveye çıktı, kendisini kara gömdü.

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Sıcaklık 40 dereceyi görünce serinlemek için kara gömüldü.

Sıcaklık 40 dereceyi görünce serinlemek için kara gömüldü.

Sosyal medyada 'erzincanlımaceracı' isimli tanınan Recep Sulu, alışılmışın dışında bir serinleme yöntemine başvurdu. Erzincan'da sıcaklık 40 dereceye ulaşınca Sulu, sıcaktan korunmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Ergan Dağı’nın 3 bin 200 metre yükseklikteki karlı alanlarına tırmandı. Ekip, sıcaktan kurtulmak için kendisini kara gömdü.  Zirvedeki karın üzerine adeta bir sahil kenarındaymışçasına güneş şemsiyesi tutturan Sulu, ardından vücudunu tamamen karın altına gömdürdü.

Sulu'nun kara gömüldüğü anlarda ise zirvede termometreler sıfır dereceyi gördü. Sulu, kent merkezinde sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğunu belirterek, 'Şehir merkezi bugünlerde çok sıcak, 40 dereceyi buluyor. Serinlemek için bu geldi aklımıza. Kara gömülerek serinledim. Karın içerisinde sıcaklık sıfır derece' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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