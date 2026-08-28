Ağustos Ayında Kar Boyu Aştı: Kendisini Kara Gömdürdü

Sosyal medyada 'erzincanlımaceracı' isimli tanınan Recep Sulu, alışılmışın dışında bir serinleme yöntemine başvurdu. Erzincan'da sıcaklık 40 dereceye ulaşınca Sulu, sıcaktan korunmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Ergan Dağı’nın 3 bin 200 metre yükseklikteki karlı alanlarına tırmandı. Ekip, sıcaktan kurtulmak için kendisini kara gömdü. Zirvedeki karın üzerine adeta bir sahil kenarındaymışçasına güneş şemsiyesi tutturan Sulu, ardından vücudunu tamamen karın altına gömdürdü.

Sulu'nun kara gömüldüğü anlarda ise zirvede termometreler sıfır dereceyi gördü. Sulu, kent merkezinde sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğunu belirterek, 'Şehir merkezi bugünlerde çok sıcak, 40 dereceyi buluyor. Serinlemek için bu geldi aklımıza. Kara gömülerek serinledim. Karın içerisinde sıcaklık sıfır derece' ifadelerini kullandı.