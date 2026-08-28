Ağustos Ayında Kar Boyu Aştı: Kendisini Kara Gömdürdü
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Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, kent merkezlerinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Erzincan’da gün ortasında termometrelerin 40 dereceye yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için alternatif yollar aramaya başladı. Bir vatandaş ise Erzincan'ın kavurucu sıcağından bunalınca zirveye çıktı, kendisini kara gömdü.
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Sıcaklık 40 dereceyi görünce serinlemek için kara gömüldü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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