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Ayda 482 Bin Lira Maaşla Evden Çalışacak Dondurma Tadımcısı Aranıyor: Şart Yok, Herkes Başvuruyor

Ayda 482 Bin Lira Maaşla Evden Çalışacak Dondurma Tadımcısı Aranıyor: Şart Yok, Herkes Başvuruyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.08.2026 - 11:56
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Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Snoop Dogg, dondurma markasını duyurdu. Dr. Bombay isimli dondurma markası için eşine az rastlanır ilan yayınlandı. Marka dünyanın her yerinden 'dondurma tadımcısı' arıyor. Bu iş ilanı için şart yok. Herkes evinden çalışacak ve ayda 10 bin dolar (yaklaşık 482 bin TL) maaş alacak.

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Rüya gibi iş ilanı: 'Dondurma tadımcısı' aranıyor. Uzaktan çalışacak. Maaşı 10 bin dolar.

Rüya gibi iş ilanı: 'Dondurma tadımcısı' aranıyor. Uzaktan çalışacak. Maaşı 10 bin dolar.

Snoop Dogg, sosyal medya hesabından dondurma markası için ilginç bir ilan yayımladı. Pozisyonun temel sorumlulukları arasında farklı ülkelerdeki yiyecek ve içecek trendlerini yakından takip etmek, öne çıkan kültürel lezzetleri keşfetmek ve tüketicilerin sosyal medyada neleri paylaşıp konuştuğuna dair markaya düzenli geri bildirim sağlamak yer alıyor. 

Ünlü rapçi, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda 'Uluslararası bir dondurma tadımcısı işe alıyorum. Ayda 10 bin dolar. Dünyanın her yerinden başvurabilirsiniz' ifadelerini kullandı.👇🏻

Snoop Dogg'un paylaşımı👇🏻

Şart yok, dünyanın her yerinden başvuruluyor.

Şart yok, dünyanın her yerinden başvuruluyor.

İlanın en dikkat çekici yanlarından biri ise başvuru şartları oldu. Dr. Bombay markası, dondurma tadımcısı pozisyonu için adaylarda profesyonel bir mutfak veya aşçılık deneyimi aramıyor. İşe alım sürecinde belirleyici olan temel kriter; adayların süt bazlı dondurmaların tadını, aromasını ve ağızda bıraktığı dokuyu doğru şekilde değerlendirebilmesi. Farklı kültürlerin damak tatlarına meraklı olan ve dondurma tutkusunu analiz yeteneğiyle birleştirebilen herkes dünya genelinde erişime açık olan bu için başvuruda bulunabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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