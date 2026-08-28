Ayda 482 Bin Lira Maaşla Evden Çalışacak Dondurma Tadımcısı Aranıyor: Şart Yok, Herkes Başvuruyor
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Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Snoop Dogg, dondurma markasını duyurdu. Dr. Bombay isimli dondurma markası için eşine az rastlanır ilan yayınlandı. Marka dünyanın her yerinden 'dondurma tadımcısı' arıyor. Bu iş ilanı için şart yok. Herkes evinden çalışacak ve ayda 10 bin dolar (yaklaşık 482 bin TL) maaş alacak.
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Rüya gibi iş ilanı: 'Dondurma tadımcısı' aranıyor. Uzaktan çalışacak. Maaşı 10 bin dolar.
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Şart yok, dünyanın her yerinden başvuruluyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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