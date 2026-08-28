Ayda 482 Bin Lira Maaşla Evden Çalışacak Dondurma Tadımcısı Aranıyor: Şart Yok, Herkes Başvuruyor

İlanın en dikkat çekici yanlarından biri ise başvuru şartları oldu. Dr. Bombay markası, dondurma tadımcısı pozisyonu için adaylarda profesyonel bir mutfak veya aşçılık deneyimi aramıyor. İşe alım sürecinde belirleyici olan temel kriter; adayların süt bazlı dondurmaların tadını, aromasını ve ağızda bıraktığı dokuyu doğru şekilde değerlendirebilmesi. Farklı kültürlerin damak tatlarına meraklı olan ve dondurma tutkusunu analiz yeteneğiyle birleştirebilen herkes dünya genelinde erişime açık olan bu için başvuruda bulunabiliyor.