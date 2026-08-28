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Buzdolabına 1 Tane Sünger Atan O Çileden Kurtuluyor: Ne Koku Kalıyor Ne Çürüme

Buzdolabına 1 Tane Sünger Atan O Çileden Kurtuluyor: Ne Koku Kalıyor Ne Çürüme

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 11:51
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Yaz aylarında hemen her evde benzer iki can sıkıcı sorun baş gösterir: Buzdolabının kapağını açtığınızda yüzünüze çarpan bayat bir koku ve sadece iki gün önce alınan ıspanak, kişniş veya salatalık gibi sebzelerin çekmecenin dibinde yumuşayıp sulanarak çürümesi. Sıcak havalarda hızlanan bu süreç hem gıda hem de bütçe israfına yol açıyor.

Ancak sosyal medyada hızla yayılan ve hiçbir ek maliyet gerektirmeyen pratik bir yöntem, her iki sorunu da tek hamlede çözüyor. İhtiyacınız olan tek şey ise mutfak lavabosunun kenarında duran kuru bir sünger.

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Sebzelerin yazın hızla bozulmasının ana sebebi sadece yüksek sıcaklık değil, aynı zamanda artan nem oranıdır.

Sebzelerin yazın hızla bozulmasının ana sebebi sadece yüksek sıcaklık değil, aynı zamanda artan nem oranıdır.

Hava ısındıkça buzdolabının içi (özellikle sebzelik bölümü) daha fazla nem tutar. Bu fazla nem sebze ve meyvelerin yüzeyine yerleşerek bakteriyel ayrışmayı ve çürümeyi hızlandırır. Süreç başladığında ortaya çıkan gazlar, dolap içinde biriken nemli havayla karışarak o rahatsız edici kötü kokuyu oluşturur.

Piyasadaki koku emici ürünler doğrudan kokuyu hedef alırken, sünger yöntemi kokunun asıl kaynağı olan nemi ortadan kaldırır.

Mantık oldukça basit: Gözenekli yapısı sayesinde sıvıları hapsetmek üzere tasarlanan kuru sünger, sebzelik çekmecesine yerleştirildiğinde pasif bir nem düzenleyici görevi görür. Sebzelerin üzerinde birikecek yoğuşmayı çekmeceden çekip kendi içine hapseder.

Süngerin işe yaraması için sebzelerin doğrudan üzerine değil; çekmecenin bir köşesine veya kenarına koyulması gerekir. Amacımız ortamlardaki nemi emmesini sağlamaktır.

Bu yöntem özellikle su oranı yüksek ve çabuk bozulabilen gıdalar için hayat kurtarıcıdır:

Bu yöntem özellikle su oranı yüksek ve çabuk bozulabilen gıdalar için hayat kurtarıcıdır:

Yeşil Yeşillikler: Ispanak, pazı, semizotu;

Taze Otlar: Maydanoz, kişniş, nane

Yumuşak Meyve ve Sebzeler: Çilek, salatalık, kabak

Sert ve kök sebzeler nemden daha az etkilense de süngerin varlığından zarar görmezler. Yöntemi uygulayanlar, sebzelerin belirgin şekilde daha uzun süre diri kaldığını ve markete gitme sıklığının azaldığını belirtiyor.

Sünger zamanla emdiği nem yüzünden ıslanacaktır. Uzun süre nemli bırakılan bir sünger, bakteri ve küf yuvasına dönüşebilir.

Yöntemden maksimum verim almak için:

  • Süngeri kaç günde bir çıkarıp iyice yıkayın ve tamamen kuruttuktan sonra tekrar koyun.

  • Sünger kendi kendine koku yaymaya başladıysa temizlemeye çalışmayın, derhal yenisiyle değiştirin.

Neredeyse sıfır maliyetli bu pratik fizik kuralı, yaz sıcaklarında sebzelerinizin ömrünü uzatmak ve kötü kokuları başlamadan engellemek için mükemmel bir çözüm sunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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