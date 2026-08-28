Buzdolabına 1 Tane Sünger Atan O Çileden Kurtuluyor: Ne Koku Kalıyor Ne Çürüme
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Yaz aylarında hemen her evde benzer iki can sıkıcı sorun baş gösterir: Buzdolabının kapağını açtığınızda yüzünüze çarpan bayat bir koku ve sadece iki gün önce alınan ıspanak, kişniş veya salatalık gibi sebzelerin çekmecenin dibinde yumuşayıp sulanarak çürümesi. Sıcak havalarda hızlanan bu süreç hem gıda hem de bütçe israfına yol açıyor.
Ancak sosyal medyada hızla yayılan ve hiçbir ek maliyet gerektirmeyen pratik bir yöntem, her iki sorunu da tek hamlede çözüyor. İhtiyacınız olan tek şey ise mutfak lavabosunun kenarında duran kuru bir sünger.
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Sebzelerin yazın hızla bozulmasının ana sebebi sadece yüksek sıcaklık değil, aynı zamanda artan nem oranıdır.
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Bu yöntem özellikle su oranı yüksek ve çabuk bozulabilen gıdalar için hayat kurtarıcıdır:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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