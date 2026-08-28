Buzdolabına 1 Tane Sünger Atan O Çileden Kurtuluyor: Ne Koku Kalıyor Ne Çürüme

Yaz aylarında hemen her evde benzer iki can sıkıcı sorun baş gösterir: Buzdolabının kapağını açtığınızda yüzünüze çarpan bayat bir koku ve sadece iki gün önce alınan ıspanak, kişniş veya salatalık gibi sebzelerin çekmecenin dibinde yumuşayıp sulanarak çürümesi. Sıcak havalarda hızlanan bu süreç hem gıda hem de bütçe israfına yol açıyor.

Ancak sosyal medyada hızla yayılan ve hiçbir ek maliyet gerektirmeyen pratik bir yöntem, her iki sorunu da tek hamlede çözüyor. İhtiyacınız olan tek şey ise mutfak lavabosunun kenarında duran kuru bir sünger.

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