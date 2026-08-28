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Fazla Meyve Yiyen Eşek Arıları Sarhoş Oldu

Fazla Meyve Yiyen Eşek Arıları Sarhoş Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.08.2026 - 15:13
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Yaz mevsiminin son günlerine girilirken doğadaki canlı hareketliliği yeni bir boyuta taşındı. Dalında olgunlaşarak zamanla fermente olan meyvelere akın eden eşek arılarının, doğal yollarla oluşan alkolün etkisiyle sersemlediği ve olağanın dışında davranışlar sergilediği tespit edildi. Uzmanlardan 'Sakın yaklaşmayın' uyarısı geldi.

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Arıların sarhoş olması ne demek? Eşek arıları neden sarhoş olur?

Arıların sarhoş olması ne demek? Eşek arıları neden sarhoş olur?

Fazla meyve yiyen eşek arıları sarhoş oldu. Meyve şekerinin fermente olması sonucu ortaya çıkan alkolü tüketen arıların hareket kabiliyetinin değiştiğini vurgulayan uzmanlar, bu dönemde doğada veya yaşam alanlarında karşılaşılan yuvalara kesinlikle müdahale edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

 Yaz dönemi boyunca koloniye ve kraliçe arıya nektar taşımakla yükümlü olan işçi arıların görev alanları, mevsim sonuna doğru kraliçenin nektar ihtiyacının karşılanmasıyla azalıyor. Koloni içi sorumlulukları hafifleyen işçi arılar, şeker oranı yüksek ve çürümeye yüz tutmuş fermente meyvelere yöneliyor. Bu gıdalardaki alkol oranı arıların sinir sistemini etkileyerek onları daha kararsız, agresif ve öngörülemez hale getiriyor.

Uzmanlardan 'yaklaşmayın' uyarısı.

Uzmanlardan 'yaklaşmayın' uyarısı.

Arıların yuvalanma alanları sadece ağaç kovukları ya da ormanlık arazilerle sınırlı kalmıyor. İnsan yaşamıyla iç içe olan kulübeler, binaların dış cepheleri, klozet depoları ve hatta uzun süre kullanılmayan müzik aletlerinin iç bölümleri dahi bu canlıların mesken tuttuğu alanlar arasında yer alıyor. İngiltere Haşere Kontrol Derneği (BPCA) yetkilileri, ev veya bahçelerde fark edilen yuvalara bireysel yöntemlerle yaklaşılmaması gerektiğinin altını çizdi. Tehlike arz etmeyen durumlar dışında yuvaların profesyonel ekiplerce incelenmesi ve gerekmedikçe doğal akışına bırakılması tavsiye edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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