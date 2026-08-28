Fazla Meyve Yiyen Eşek Arıları Sarhoş Oldu
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Yaz mevsiminin son günlerine girilirken doğadaki canlı hareketliliği yeni bir boyuta taşındı. Dalında olgunlaşarak zamanla fermente olan meyvelere akın eden eşek arılarının, doğal yollarla oluşan alkolün etkisiyle sersemlediği ve olağanın dışında davranışlar sergilediği tespit edildi. Uzmanlardan 'Sakın yaklaşmayın' uyarısı geldi.
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Arıların sarhoş olması ne demek? Eşek arıları neden sarhoş olur?
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Uzmanlardan 'yaklaşmayın' uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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