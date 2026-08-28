Fazla meyve yiyen eşek arıları sarhoş oldu. Meyve şekerinin fermente olması sonucu ortaya çıkan alkolü tüketen arıların hareket kabiliyetinin değiştiğini vurgulayan uzmanlar, bu dönemde doğada veya yaşam alanlarında karşılaşılan yuvalara kesinlikle müdahale edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Yaz dönemi boyunca koloniye ve kraliçe arıya nektar taşımakla yükümlü olan işçi arıların görev alanları, mevsim sonuna doğru kraliçenin nektar ihtiyacının karşılanmasıyla azalıyor. Koloni içi sorumlulukları hafifleyen işçi arılar, şeker oranı yüksek ve çürümeye yüz tutmuş fermente meyvelere yöneliyor. Bu gıdalardaki alkol oranı arıların sinir sistemini etkileyerek onları daha kararsız, agresif ve öngörülemez hale getiriyor.