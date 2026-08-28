Belediye Başkanı Karı-Koca Rakip Oldu: Biri CHP'de Biri Yeni Parti'de

21 Mayıs tarihinde alınan 'mutlak butlan' kararı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi, parti içerisinde uzun süredir devam eden tartışmaları derinleştirdi. Parti ikiye bölünürken Özgür Özel, 24 Temmuz'da Yeni Parti'yi kurdu. Pek çok milletvekili ve belediye başkanı CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti.

Ancak siyaset sahnesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, geçen yıl hayatlarını birleştirdi. Karı-koca şimdilerde ise birbirinin rakibi oldu.