Belediye Başkanı Karı-Koca Rakip Oldu: Biri CHP'de Biri Yeni Parti'de
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Geçen yıl evlenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, iki farklı partinin temsilcisi haline geldi. Ahmet Aras, CHP’de yoluna devam ederken Gonca Köksal Aras, Yeni Parti’ye geçti.
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Belediye başkanı karı-koca birbirine rakip oldu.
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Biri CHP'de biri Yeni Parti'de.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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