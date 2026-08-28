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Belediye Başkanı Karı-Koca Rakip Oldu: Biri CHP'de Biri Yeni Parti'de

Belediye Başkanı Karı-Koca Rakip Oldu: Biri CHP'de Biri Yeni Parti'de

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.08.2026 - 14:03
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Geçen yıl evlenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, iki farklı partinin temsilcisi haline geldi. Ahmet Aras, CHP’de yoluna devam ederken Gonca Köksal Aras, Yeni Parti’ye geçti.

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Belediye başkanı karı-koca birbirine rakip oldu.

Belediye başkanı karı-koca birbirine rakip oldu.

21 Mayıs tarihinde alınan 'mutlak butlan' kararı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi, parti içerisinde uzun süredir devam eden tartışmaları derinleştirdi. Parti ikiye bölünürken Özgür Özel, 24 Temmuz'da Yeni Parti'yi kurdu. Pek çok milletvekili ve belediye başkanı CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti. 

Ancak siyaset sahnesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, geçen yıl hayatlarını birleştirdi. Karı-koca şimdilerde ise birbirinin rakibi oldu.

Biri CHP'de biri Yeni Parti'de.

Biri CHP'de biri Yeni Parti'de.

Yeni Parti'ye katılımlar devam ederken Köksal çiftinden dikkat çeken adım geldi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, beraberinde hareket ettiği 22 belediye meclis üyesiyle birlikte radikal bir karar alarak CHP’den istifa etti ve Yeni Parti saflarına katıldı.

Eşinin bu kararına karşın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise CHP çatısı altındaki görevine devam etme kararı aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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