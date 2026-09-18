Gülsen Tuncer'in Vefatının Ardından Beren Saat'ten Duygulandıran Aşk-ı Memnu Paylaşımı
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Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım karakterine hayat veren Gülsen Tuncer'in vefatının ardından Beren Saat, eski rol arkadaşını Instagram'da andı. Saat, dizinin oyuncularının birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak Tuncer'in set aralarında kendilerine yaptığı yorumları ve esprileri hatırlattı.
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Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle de tanınan usta oyuncu Gülsen Tuncer'in vefat haberi, eski rol arkadaşlarını üzdü.
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İşte Beren Saat'in Gülsen Tuncer paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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