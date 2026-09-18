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Gülsen Tuncer'in Vefatının Ardından Beren Saat'ten Duygulandıran Aşk-ı Memnu Paylaşımı

Gülsen Tuncer'in Vefatının Ardından Beren Saat'ten Duygulandıran Aşk-ı Memnu Paylaşımı

Beren saat Aşk-ı Memnu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 19:59
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Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım karakterine hayat veren Gülsen Tuncer'in vefatının ardından Beren Saat, eski rol arkadaşını Instagram'da andı. Saat, dizinin oyuncularının birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak Tuncer'in set aralarında kendilerine yaptığı yorumları ve esprileri hatırlattı.

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Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle de tanınan usta oyuncu Gülsen Tuncer'in vefat haberi, eski rol arkadaşlarını üzdü.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle de tanınan usta oyuncu Gülsen Tuncer'in vefat haberi, eski rol arkadaşlarını üzdü.

Aşk-ı Memnu'da Bihter karakterine hayat veren Beren Saat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Tuncer'i andı. Saat, Aşk-ı Memnu oyuncularının bir arada olduğu fotoğrafın üzerine yazdığı mesajda, birlikte çalıştıkları günlerden bir anıyı da paylaştı.

Beren Saat'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Sevgili Gülsen Tuncer’i kaybettiğimizi az önce öğrendim, derin üzüntüyle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Bunca genç oyuncunun olduğu Aşk-ı Memnu setinde sahne aralarında bize yaptığı bilge yorumlar, tatlı espriler, büyük bir sevgiyle hep kalacak kalplerimizde.”

İşte Beren Saat'in Gülsen Tuncer paylaşımı:

İşte Beren Saat'in Gülsen Tuncer paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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