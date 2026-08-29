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Gülistan Doku'nun Eşyaları Su Altına Sonradan Yerleştirilmiş

Gülistan Doku'nun Eşyaları Su Altına Sonradan Yerleştirilmiş

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 10:00
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı' açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakan Gürlek, Gülistan Doku'nun bazı eşyalarının su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını kaydetti.

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Gülistan Doku soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan Gülistan Doku’nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturmanın beşinci dalgasında 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Söz konusu gelişmelere dair Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından açıklama yaptı. 

Bakan Gürlek, “Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı” dedi.

"Gülistan’a ait bazı eşyaların su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı."

"Gülistan’a ait bazı eşyaların su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı."
twitter.com

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya dair kritik açıklamasına şu sözlerle devam etti:

'Soruşturmada; Gülistan’ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.

Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan’a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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