Gülistan Doku'nun Eşyaları Su Altına Sonradan Yerleştirilmiş
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı' açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakan Gürlek, Gülistan Doku'nun bazı eşyalarının su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını kaydetti.
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Gülistan Doku soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı.
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"Gülistan’a ait bazı eşyaların su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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