Vale ya da Ustaya Bıraktığın Anahtar Çalınırsa? Yargıtay'dan Emsal Kasko Kararı
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Araç sahiplerinin restoran, otel veya tamirhanelerde personele bıraktığı orijinal anahtarlar, üçüncü kişiler tarafından ele geçirilerek hırsızlıkta kullanılabiliyor. Bu tür olaylarda kasko şirketleri genellikle tazminat ödemekten kaçınıyor. Yargıtay ise emsal bir kararla, kusuru olmayan araç sahibinin bu durumda da kasko teminatından yararlanabileceğine hükmetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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