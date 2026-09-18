Vale ya da Ustaya Bıraktığın Anahtar Çalınırsa? Yargıtay'dan Emsal Kasko Kararı

Somut olayda restorana giden bir araç sahibi anahtarını çalışana bırakmış, üçüncü bir kişi bu anahtarla aracı çalmıştı. Kasko şirketi durumun hırsızlık değil dolandırıcılık olduğunu savunarak tazminat ödemeyi reddetmişti. İlk derece mahkemesi de sigorta şirketini haklı bulmuştu. Yargıtay ise restoran, otel ve tamirhanelerde anahtarın personele bırakılmasının hayatın olağan akışına uygun olduğunu belirterek kararı araç sahibi lehine bozdu.