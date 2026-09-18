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Vale ya da Ustaya Bıraktığın Anahtar Çalınırsa? Yargıtay'dan Emsal Kasko Kararı

Vale ya da Ustaya Bıraktığın Anahtar Çalınırsa? Yargıtay'dan Emsal Kasko Kararı

Yargıtay
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 20:49
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Araç sahiplerinin restoran, otel veya tamirhanelerde personele bıraktığı orijinal anahtarlar, üçüncü kişiler tarafından ele geçirilerek hırsızlıkta kullanılabiliyor. Bu tür olaylarda kasko şirketleri genellikle tazminat ödemekten kaçınıyor. Yargıtay ise emsal bir kararla, kusuru olmayan araç sahibinin bu durumda da kasko teminatından yararlanabileceğine hükmetti.

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İlk derece mahkemesi kararını bozdu

İlk derece mahkemesi kararını bozdu

Somut olayda restorana giden bir araç sahibi anahtarını çalışana bırakmış, üçüncü bir kişi bu anahtarla aracı çalmıştı. Kasko şirketi durumun hırsızlık değil dolandırıcılık olduğunu savunarak tazminat ödemeyi reddetmişti. İlk derece mahkemesi de sigorta şirketini haklı bulmuştu. Yargıtay ise restoran, otel ve tamirhanelerde anahtarın personele bırakılmasının hayatın olağan akışına uygun olduğunu belirterek kararı araç sahibi lehine bozdu.

Röle saldırısının yanına yeni yöntem eklendi

Röle saldırısının yanına yeni yöntem eklendi

Araç hırsızları anahtarsız giriş sistemlerini hedef alan röle saldırısının yanı sıra orijinal anahtarı ele geçirmeye dayalı yöntemler de geliştiriyor. Sürücüler valeye, tamirhaneye ya da otel personeline bıraktıkları anahtarların üçüncü kişilerin eline geçebildiğini genellikle fark etmiyor. Bu yöntemle çalınan araçlarda kasko şirketleri poliçedeki özel şartları öne sürerek tazminatı reddetmeye çalışıyor.

Sigorta şirketleri poliçe şartlarını öne sürüyor

Sigorta şirketleri poliçe şartlarını öne sürüyor

Kasko, araç sahiplerini kaza, yanma ve hırsızlık gibi beklenmedik durumlara karşı koruyan isteğe bağlı bir sigorta türü. Avukat Zeynep Karakuş, sigorta şirketlerinin hırsızlık rizikosunu teminat altına almakla birlikte özel şartlarla kapsam dışı bırakmaya çalıştığını belirtti. Karakuş, 'Sözleşmelerdeki bu tarz düzenlemeler sigortalının makul beklentilerini yok sayacak seviyede yorumlanmamalıdır' dedi.

Anahtar rızayla verildi savunması geçersiz

Anahtar rızayla verildi savunması geçersiz

Karakuş, emsal kararın ardından sigorta şirketlerinin 'anahtar kendi rızasıyla teslim edilmiş, zarardan sorumlu değiliz' açıklamasının artık uygun olmadığını söyledi. Araç sahiplerinin kasko poliçesi kapsamındaki rayiç bedeli ve zararlarını sigorta şirketinden talep edebileceğini, karşılanmayan zararlar için de hukuki yola başvurabileceğini ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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