Yargıtay'dan Apartmanda Yaşayan Herkesi İlgilendiren Emsal Karar: Balkonunu İzinsiz Boyayan Cebinden Ödeyecek
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Balkonunu komşularına sormadan istediği renge boyayan kat malikleri için işler sanıldığı kadar basit değil. Kat Mülkiyeti Kanunu, balkonların dışarıdan görünen yüzeyini binanın ortak alanı sayıyor; Yargıtay'ın bu yöndeki değerlendirmelerinde ise mimari bütünlüğü bozan uygulamaların eski haline döndürülmesine karar verilebiliyor. Üstelik boyanın sökülme masrafı da, davanın yargılama giderleri de değişikliği yapan kat malikinin cebinden çıkıyor. Apartmanda oturan milyonları ilgilendiren kural, tek bir istisna dışında oldukça net.
Kaynak: Mynet
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Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesi, balkonun dışarıdan görünen yüzeyini de binanın ortak alanı sayıyor.
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Yönetim planında aksi yönde özel bir hüküm yoksa, diğer kat malikleri doğrudan mahkemeye başvurabiliyor.
Rengi gerçekten değiştirmek isteyenler için tek yol var: kat maliklerinin beşte dördünün yazılı onayı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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