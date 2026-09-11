Yargıtay'dan Apartmanda Yaşayan Herkesi İlgilendiren Emsal Karar: Balkonunu İzinsiz Boyayan Cebinden Ödeyecek

Kanunun bu maddesine göre binanın dış duvarları, çatısı, kapıları ve yapının mimari dış görünümünü meydana getiren bütün bölümleri ortak alan kapsamında değerlendiriliyor. Daireye ait balkonların dışarıdan görülebilen yüzeyleri de bu tanımın içine giriyor.

Sonuç olarak balkonu binanın mevcut renklerinden tamamen farklı bir tona boyamak, yalnızca daire içinde gerçekleştirilen kişisel bir dekorasyon tercihi olarak görülmüyor. Tapuda balkon sizin adınıza kayıtlı olsa bile, o yüzeyin sokaktan görünen kısmı binanın tümüne ait bir unsur kabul ediliyor.

Mimari ve estetik bütünlüğü bozan renk değişiklikleri de tam bu noktada hukuki uyuşmazlığa dönüşüyor.