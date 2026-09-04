Yargıtay'dan Dedikodu Kararı: Eşiyle Özel Hayatını Anlatan Erkek Tam Kusurlu Bulundu

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Verda ve Peyami N. çifti karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı.

Mahkemede, erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına dikkat çekildi.

Öte yandan kadının da erkeği konuta almadığı belirtildi. Bu nedenlerden dolayı erkek tam kusurlu, kadın da az kusurlu bulundu.

Kararın, erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesi üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından incelendi.