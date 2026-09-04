Yargıtay'dan Dedikodu Kararı: Eşiyle Özel Hayatını Anlatan Erkek Tam Kusurlu Bulundu
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlatan erkeği tam kusurlu buldu. Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın özel haberine göre, erkeğin nafaka ödemesine hükmedildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Gamze Erdoğan
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Eşinin dedikodusunu yapan erkek, tam kusurlu bulundu.
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Boşanma, erkeğin lehine sonuçlandı. Kadın, temyiz için Yargıtay'a başvurdu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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