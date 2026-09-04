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Yargıtay'dan Dedikodu Kararı: Eşiyle Özel Hayatını Anlatan Erkek Tam Kusurlu Bulundu

Yargıtay'dan Dedikodu Kararı: Eşiyle Özel Hayatını Anlatan Erkek Tam Kusurlu Bulundu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 10:10
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlatan erkeği tam kusurlu buldu. Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın özel haberine göre, erkeğin nafaka ödemesine hükmedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Gamze Erdoğan

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Eşinin dedikodusunu yapan erkek, tam kusurlu bulundu.

Eşinin dedikodusunu yapan erkek, tam kusurlu bulundu.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Verda ve Peyami N. çifti karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı. 

Mahkemede, erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına dikkat çekildi. 

Öte yandan kadının da erkeği konuta almadığı belirtildi. Bu nedenlerden dolayı erkek tam kusurlu, kadın da az kusurlu bulundu.

Kararın, erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesi üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından incelendi.

Boşanma, erkeğin lehine sonuçlandı. Kadın, temyiz için Yargıtay'a başvurdu.

Boşanma, erkeğin lehine sonuçlandı. Kadın, temyiz için Yargıtay'a başvurdu.

Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların bahsettikleri olaylardan sonra bile birlikte yaşamaya devam etmelerini dikkate alarak bunun ‘affetme’ sayılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanmış oldu.

Kadın, temyiz için Yargıtay'a başvurdu.  Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Erkeğin evlilik birliği sırasında süreklilik gösteren şekilde aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını bozdu.

Son karar, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesi, kadının açtığı davanın ise kabul edilmesi yönünde oldu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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