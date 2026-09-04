"Düğünde Ne Takılmalı?" Sorusuna Gelen Kafanızı İyice Karıştıracak Cevaplar

Düğün sezonunda yavaş yavaş sona gelinirken hala akılları karıştıran bir soru var: Düğünde ne takılmalı? Bu sorunun cevabı, düğünü olan kişiyle yakınlık derecenize göre değişiyor elbette. Örneğin kime çeyrek altın kime gram altın takacağınız bellidir.

Uzak akrabalara, hafif yakın arkadaşlara ise önceden 200 TL takar ve geçerdik. Şimdi 200 TL bir kahve parası bile etmiyor. Peki biz bu düğünlerde ne takacağız?