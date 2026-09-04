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"Düğünde Ne Takılmalı?" Sorusuna Gelen Kafanızı İyice Karıştıracak Cevaplar

"Düğünde Ne Takılmalı?" Sorusuna Gelen Kafanızı İyice Karıştıracak Cevaplar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 09:20
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Düğün sezonunda yavaş yavaş sona gelinirken hala akılları karıştıran bir soru var: Düğünde ne takılmalı? Bu sorunun cevabı, düğünü olan kişiyle yakınlık derecenize göre değişiyor elbette. Örneğin kime çeyrek altın kime gram altın takacağınız bellidir. 

Uzak akrabalara, hafif yakın arkadaşlara ise önceden 200 TL takar ve geçerdik. Şimdi 200 TL bir kahve parası bile etmiyor. Peki biz bu düğünlerde ne takacağız?

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Düğünlerde takılan takılar, her zaman bir tartışma konusu olmuştur.

Düğünlerde takılan takılar, her zaman bir tartışma konusu olmuştur.

Hem geline ne kadar altın takılacağı hem takıların kime ait olduğu bugüne kadar hep soru işareti olmuştur. Artık, düğüne katılan misafirlerin ne kadar takması gerektiği de bir soru işareti oldu. Çeyrek ve gram altını kimlere takacağınızı az buçuk kestirebilirsiniz. Peki çok da yakın olmadığınız kişilere ne kadar takmalısınız?

Her şey, akıllarımızdaki bu soruyu bir kullanıcının X'e taşımasıyla başladı.

Her şey, akıllarımızdaki bu soruyu bir kullanıcının X'e taşımasıyla başladı.
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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