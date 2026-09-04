"Düğünde Ne Takılmalı?" Sorusuna Gelen Kafanızı İyice Karıştıracak Cevaplar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Düğün sezonunda yavaş yavaş sona gelinirken hala akılları karıştıran bir soru var: Düğünde ne takılmalı? Bu sorunun cevabı, düğünü olan kişiyle yakınlık derecenize göre değişiyor elbette. Örneğin kime çeyrek altın kime gram altın takacağınız bellidir.
Uzak akrabalara, hafif yakın arkadaşlara ise önceden 200 TL takar ve geçerdik. Şimdi 200 TL bir kahve parası bile etmiyor. Peki biz bu düğünlerde ne takacağız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğünlerde takılan takılar, her zaman bir tartışma konusu olmuştur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey, akıllarımızdaki bu soruyu bir kullanıcının X'e taşımasıyla başladı.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın