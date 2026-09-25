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Reytinglerde Lider Olmuştu: Altı Üstü İstanbul'un Yeni Bölümü Ertelendi

Reytinglerde Lider Olmuştu: Altı Üstü İstanbul'un Yeni Bölümü Ertelendi

Atv yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 16:15
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Pazartesi akşamının zirvesine yerleşen Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü ertelendi. ATV'nin 28 Eylül yayın akışına göre dizi, Türkiye-İtalya maçı nedeniyle o akşam 20.00-20.45 arasında özel bir bölümle ekrana gelecek. Dizi bir hafta önce TOTAL'de Uzak Şehir'i geride bırakmıştı.

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Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölüm yerine 20.00-20.45 arasında 45 dakikalık özel bir bölümle ekranda olacak.

Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölüm yerine 20.00-20.45 arasında 45 dakikalık özel bir bölümle ekranda olacak.

Yeni sezonun ilk haftasında pazartesi akşamının zirvesine yerleşen Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü için izleyicilerin biraz daha beklemesi gerekecek. ATV'nin 28 Eylül Pazartesi yayın akışı belli oldu ve dizinin yeni bölümü, aynı akşam oynanacak Türkiye-İtalya maçı nedeniyle ertelendi. Altı Üstü İstanbul, 20.00-20.45 arasında 45 dakikalık özel bir bölümle seyirci karşısına çıkacak.

Yayın akışına göre özel bölümün ardından saat 20.45'te Milli Maça Doğru programı başlayacak. UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-İtalya karşılaşması ise saat 21.45'te ATV ekranlarında canlı yayınlanacak. Gece yarısı 00.00'da ise dizinin 15. bölümü tekrar olarak ekrana gelecek.

Altı Üstü İstanbul, 21 Eylül Pazartesi akşamı TOTAL'de 7,10 reytingle Uzak Şehir'i 0,13 puan farkla geride bırakmıştı.

Altı Üstü İstanbul, 21 Eylül Pazartesi akşamı TOTAL'de 7,10 reytingle Uzak Şehir'i 0,13 puan farkla geride bırakmıştı.

Ertelemenin zamanlaması dikkat çekti. Altı Üstü İstanbul, 21 Eylül Pazartesi akşamı TOTAL kategorisinde 7,10 reytingle birinci olmuştu. 3. sezonuyla ekrana dönen Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir ise 6,97 reytingle ikinci sırada kalmıştı. Dizi ekibi bu sonucu setten paylaştıkları bir fotoğrafla kutlamıştı.

Ancak tablo her kategoride aynı değildi. Uzak Şehir, AB'de 5,69 ve ABC1'de 6,47 reytingle zirvedeki yerini korudu. Altı Üstü İstanbul ise AB'de 4,39, ABC1'de 5,90 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Yayın günü tartışmasına rağmen pazartesiden vazgeçmeyen Altı Üstü İstanbul, bu kararın karşılığını yeni sezonun ilk haftasında aldı.

Yayın günü tartışmasına rağmen pazartesiden vazgeçmeyen Altı Üstü İstanbul, bu kararın karşılığını yeni sezonun ilk haftasında aldı.

Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul, ağustos ayında reytinglerde düşüş yaşamıştı. Seyircinin bir bölümü, Uzak Şehir'le karşı karşıya gelmemek için dizinin yayın gününün değiştirilmesini istemişti. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre yayın günü değişmedi ve dizi pazartesi akşamlarında kaldı. Dizi, 20 ülkede yayınlanacağı haberiyle de gündem olmuştu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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