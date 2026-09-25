Reytinglerde Lider Olmuştu: Altı Üstü İstanbul'un Yeni Bölümü Ertelendi

Yeni sezonun ilk haftasında pazartesi akşamının zirvesine yerleşen Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü için izleyicilerin biraz daha beklemesi gerekecek. ATV'nin 28 Eylül Pazartesi yayın akışı belli oldu ve dizinin yeni bölümü, aynı akşam oynanacak Türkiye-İtalya maçı nedeniyle ertelendi. Altı Üstü İstanbul, 20.00-20.45 arasında 45 dakikalık özel bir bölümle seyirci karşısına çıkacak.

Yayın akışına göre özel bölümün ardından saat 20.45'te Milli Maça Doğru programı başlayacak. UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-İtalya karşılaşması ise saat 21.45'te ATV ekranlarında canlı yayınlanacak. Gece yarısı 00.00'da ise dizinin 15. bölümü tekrar olarak ekrana gelecek.