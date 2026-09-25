Reytinglerde Lider Olmuştu: Altı Üstü İstanbul'un Yeni Bölümü Ertelendi
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Pazartesi akşamının zirvesine yerleşen Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü ertelendi. ATV'nin 28 Eylül yayın akışına göre dizi, Türkiye-İtalya maçı nedeniyle o akşam 20.00-20.45 arasında özel bir bölümle ekrana gelecek. Dizi bir hafta önce TOTAL'de Uzak Şehir'i geride bırakmıştı.
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Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölüm yerine 20.00-20.45 arasında 45 dakikalık özel bir bölümle ekranda olacak.
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Altı Üstü İstanbul, 21 Eylül Pazartesi akşamı TOTAL'de 7,10 reytingle Uzak Şehir'i 0,13 puan farkla geride bırakmıştı.
Yayın günü tartışmasına rağmen pazartesiden vazgeçmeyen Altı Üstü İstanbul, bu kararın karşılığını yeni sezonun ilk haftasında aldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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