article/comments
article/share
Haberler
TV
Haysiyet'te Simay'ın Eski Aşkı Ortaya Çıktı! Ender Rolü Bakın Hangi Genç Oyuncuya Emanet

Haysiyet'te Simay'ın Eski Aşkı Ortaya Çıktı! Ender Rolü Bakın Hangi Genç Oyuncuya Emanet

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 16:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Haysiyet'in kadrosuna yeni bir isim katıldı. Arafta dizisindeki başrolüyle tanınan Emin Günenç, dizide Merih Öztürk'ün canlandırdığı Simay'ın eski aşkı Ender'e hayat verecek. Genç oyuncunun 6. bölüm itibarıyla ekrana geleceği öğrenildi. Mehmet ile Simay'ın zaten zorlu olan aşkına geçmişten biri dahil oluyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arafta'daki başrolüyle tanınan Emin Günenç, 6. bölümden itibaren Haysiyet'te Ender olarak ekrana gelecek.

Arafta'daki başrolüyle tanınan Emin Günenç, 6. bölümden itibaren Haysiyet'te Ender olarak ekrana gelecek.

Süreç Film'in Kanal D için çektiği dizide, Simay'ın geçmişinden gelen bir karakter hikayeye dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu rol için genç oyuncu Emin Günenç ile anlaşıldı. Emin Günenç, Haysiyet'te Merih Öztürk'ün canlandırdığı Simay'ın eski aşkı Ender olarak ekrana gelecek.

Başrolünü üstlendiği Arafta dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Günenç, bu kez salı akşamlarının iddialı yapımlarından birinde seyirci karşısına çıkacak. Genç oyuncunun 6. bölüm itibarıyla dizide yer alacağı öğrenildi.

Kimliklerini bilmeden birbirine aşık olan Mehmet ile Simay'ın hikayesine geçmişten biri dahil oluyor.

Kimliklerini bilmeden birbirine aşık olan Mehmet ile Simay'ın hikayesine geçmişten biri dahil oluyor.

Dizinin merkezinde, kimliklerini bilmeden birbirine aşık olan Mehmet ve Simay var. Mehmet'e Doğukan Güngör, Simay Tarman'a ise Merih Öztürk hayat veriyor.

Hikaye, Balat'ta nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan ve onuruna sıkı sıkıya bağlı Karlıova ailesiyle İstanbul'un varlıklı ve nüfuzlu ailelerinden Tarmanlar arasındaki çatışma üzerine kuruluyor. İki ailenin geçmişten gelen sırları, gençlerin aşkını her bölüm biraz daha içinden çıkılmaz hale getiriyor.

Simay'ın eski sevgilisinin sahneye çıkması, bu dengeleri yeniden sarsacak gibi görünüyor. Ender'in hikayeye hangi niyetle döneceği ise şimdilik merak konusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın