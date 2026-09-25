Haysiyet'te Simay'ın Eski Aşkı Ortaya Çıktı! Ender Rolü Bakın Hangi Genç Oyuncuya Emanet
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Haysiyet'in kadrosuna yeni bir isim katıldı. Arafta dizisindeki başrolüyle tanınan Emin Günenç, dizide Merih Öztürk'ün canlandırdığı Simay'ın eski aşkı Ender'e hayat verecek. Genç oyuncunun 6. bölüm itibarıyla ekrana geleceği öğrenildi. Mehmet ile Simay'ın zaten zorlu olan aşkına geçmişten biri dahil oluyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Arafta'daki başrolüyle tanınan Emin Günenç, 6. bölümden itibaren Haysiyet'te Ender olarak ekrana gelecek.
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Kimliklerini bilmeden birbirine aşık olan Mehmet ile Simay'ın hikayesine geçmişten biri dahil oluyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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