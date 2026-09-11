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Haysiyet'in Başrolü Merih Öztürk'ü Yıllar Önce Bakın Hangi Yarışmada İzlemişiz!

Haysiyet'in Başrolü Merih Öztürk'ü Yıllar Önce Bakın Hangi Yarışmada İzlemişiz!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 16:30
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Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'te Leyla karakterine hayat veren Merih Öztürk, ilk bölümün ardından dikkatleri üzerine çekti. Ancak dikkatli seyirciler genç oyuncuyu çok daha eski bir Kanal D programından hatırladı. Öztürk'ün henüz lise öğrencisiyken katıldığı yarışmada kendisine sorulan matematik sorusuna verdiği cevap o dönem çok konuşulmuştu.

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Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet, Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ü başrollerde buluşturdu.

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet, Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ü başrollerde buluşturdu.

İlk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizide Leyla karakterine hayat veren Merih Öztürk ise izleyicilerin dikkatini çekti. Ancak bazı seyirciler Öztürk'ü çok daha eski bir Kanal D programından hatırladı. Merih Öztürk, henüz lise öğrencisiyken 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Şansa Davet adlı yarışma programına katılmıştı. O dönem yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri olan Öztürk'e programda dikkat çeken bir matematik sorusu sorulmuştu.

Viral olan “Cep telefonunun tuşlarında yer alan rakamların çarpımı kaçtır?” sorusuna yanıt vermiş!

Viral olan “Cep telefonunun tuşlarında yer alan rakamların çarpımı kaçtır?” sorusuna yanıt vermiş!

Şansa Davet yarışmasında “Cep telefonunun tuşlarında yer alan rakamların çarpımı kaçtır?” sorusuyla karşılaşan Merih Öztürk'ün verdiği cevap “1” olmuştu. Doğru cevabın “0” olduğu soru ve Öztürk'ün verdiği yanıt o dönem izleyenleri şaşırtmıştı. Aradan yıllar geçti ve bir dönem Kanal D ekranlarında lise öğrencisi olarak yarışan Merih Öztürk, şimdi aynı kanalın yeni dizisi Haysiyet'in başrol oyuncularından biri oldu. Öztürk'ün yıllar önceki görüntülerini hatırlayan seyirciler ise genç oyuncunun Şansa Davet'ten Haysiyet'e uzanan değişimini yeniden gündeme taşıdı.

Merih Öztürk'ün Şansa Davet programındaki o anlarını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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