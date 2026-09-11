Haysiyet'in Başrolü Merih Öztürk'ü Yıllar Önce Bakın Hangi Yarışmada İzlemişiz!
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Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'te Leyla karakterine hayat veren Merih Öztürk, ilk bölümün ardından dikkatleri üzerine çekti. Ancak dikkatli seyirciler genç oyuncuyu çok daha eski bir Kanal D programından hatırladı. Öztürk'ün henüz lise öğrencisiyken katıldığı yarışmada kendisine sorulan matematik sorusuna verdiği cevap o dönem çok konuşulmuştu.
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Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet, Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ü başrollerde buluşturdu.
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Viral olan “Cep telefonunun tuşlarında yer alan rakamların çarpımı kaçtır?” sorusuna yanıt vermiş!
Merih Öztürk'ün Şansa Davet programındaki o anlarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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