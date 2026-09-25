Dermatologlar Uyardı: Ayakkabı Seçerken Yapılan Bu Hata Mantar ve Egzamayı Tetikliyor
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Ayakkabı alırken çoğumuz önce modele, sonra rahatlığa bakıyoruz. Oysa dermatologlara göre ayakkabının içinde ne kadar hava dolaştığı da en az bunlar kadar önemli. Nefes almayan, dar ya da kurumaya fırsat bulamayan ayakkabılar, ayak mantarı ve egzama için uygun ortamı hazırlıyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin (AAD) önerileri, birkaç basit alışkanlıkla bu riskin azaltılabileceğini gösteriyor.
Kaynak: American Academy of Dermatology
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Nefes almayan malzeme ayağı terletip mantara zemin hazırlıyor
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Aynı ayakkabıyı her gün giymek mantar riskini artırıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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