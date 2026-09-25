Dermatologlar Uyardı: Ayakkabı Seçerken Yapılan Bu Hata Mantar ve Egzamayı Tetikliyor

Ayak mantarına yol açan mikroorganizmalar sıcak ve nemli ortamı seviyor. Kapalı, hava geçirmeyen bir ayakkabının içi de gün boyunca terle birlikte tam olarak böyle bir ortama dönüşüyor. AAD, özellikle ayağı terleten sentetik malzemeli ayakkabılardan uzak durulmasını öneriyor. File yüzeyli, hafif ve hava alan modeller ise ayağın daha kuru kalmasına yardım ediyor.

Kalıbın dar olması da ayrı bir sorun. Parmakları sıkıştıran ayakkabılar hem sürtünmeyi artırıyor hem de havalanmayı engelliyor. ABD merkezli Ulusal Egzama Derneği (National Eczema Association), sürtünmenin cilt bariyerine zarar verdiğini ve ayakta kızarıklık, kaşıntı, tahriş gibi şikayetleri tetikleyebildiğini belirtiyor.

Derneğe göre ayakkabının kendisindeki bazı maddeler de egzamanın kaynağı olabiliyor. Kauçuk, yapıştırıcılar, boyalar ve derinin işlenmesinde kullanılan tanen gibi kimyasallar bazı kişilerde alerjik kontakt dermatite yol açabiliyor. Yeni bir ayakkabıdan sonra ayağın üst kısmında ya da ayakkabının temas ettiği bölgelerde kızarıklık başlıyorsa bu ihtimal göz ardı edilmemeli.