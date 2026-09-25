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Dermatologlar Uyardı: Ayakkabı Seçerken Yapılan Bu Hata Mantar ve Egzamayı Tetikliyor

Dermatologlar Uyardı: Ayakkabı Seçerken Yapılan Bu Hata Mantar ve Egzamayı Tetikliyor

Cilt & Vücut Bakımı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 16:11
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Ayakkabı alırken çoğumuz önce modele, sonra rahatlığa bakıyoruz. Oysa dermatologlara göre ayakkabının içinde ne kadar hava dolaştığı da en az bunlar kadar önemli. Nefes almayan, dar ya da kurumaya fırsat bulamayan ayakkabılar, ayak mantarı ve egzama için uygun ortamı hazırlıyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin (AAD) önerileri, birkaç basit alışkanlıkla bu riskin azaltılabileceğini gösteriyor.

Kaynak: American Academy of Dermatology

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Nefes almayan malzeme ayağı terletip mantara zemin hazırlıyor

Nefes almayan malzeme ayağı terletip mantara zemin hazırlıyor

Ayak mantarına yol açan mikroorganizmalar sıcak ve nemli ortamı seviyor. Kapalı, hava geçirmeyen bir ayakkabının içi de gün boyunca terle birlikte tam olarak böyle bir ortama dönüşüyor. AAD, özellikle ayağı terleten sentetik malzemeli ayakkabılardan uzak durulmasını öneriyor. File yüzeyli, hafif ve hava alan modeller ise ayağın daha kuru kalmasına yardım ediyor.

Kalıbın dar olması da ayrı bir sorun. Parmakları sıkıştıran ayakkabılar hem sürtünmeyi artırıyor hem de havalanmayı engelliyor. ABD merkezli Ulusal Egzama Derneği (National Eczema Association), sürtünmenin cilt bariyerine zarar verdiğini ve ayakta kızarıklık, kaşıntı, tahriş gibi şikayetleri tetikleyebildiğini belirtiyor.

Derneğe göre ayakkabının kendisindeki bazı maddeler de egzamanın kaynağı olabiliyor. Kauçuk, yapıştırıcılar, boyalar ve derinin işlenmesinde kullanılan tanen gibi kimyasallar bazı kişilerde alerjik kontakt dermatite yol açabiliyor. Yeni bir ayakkabıdan sonra ayağın üst kısmında ya da ayakkabının temas ettiği bölgelerde kızarıklık başlıyorsa bu ihtimal göz ardı edilmemeli.

Aynı ayakkabıyı her gün giymek mantar riskini artırıyor

Aynı ayakkabıyı her gün giymek mantar riskini artırıyor

Dermatologların en sık tekrarladığı önerilerden biri ayakkabıları dönüşümlü kullanmak. Bir gün giyilen ayakkabının içi tamamen kurumadan ertesi gün tekrar giyildiğinde, biriken nem mantar için uygun ortamı korumaya devam ediyor. Bu yüzden mümkünse en az iki çifti sırayla giymek ve ayakkabıya kuruması için zaman tanımak öneriliyor.

Çorap seçimi de bu tablonun parçası. AAD doğal kumaştan ya da nemi hızla uzaklaştıran kumaşlardan üretilmiş çorapları öneriyor ve çorapların her gün değiştirilmesini istiyor. Ulusal Egzama Derneği ise egzamaya yatkın olanlar için pamuklu çorabı işaret ediyor, terleyen çorabın gün içinde değiştirilmesini tavsiye ediyor. Ayakları her gün sabunla yıkayıp parmak aralarına kadar iyice kurulamak da listenin başında.

Havuz, spor salonu soyunma odası ve otel banyosu gibi ortak alanlarda terlik ya da sandalet kullanmak mantar bulaşma riskini azaltıyor. Evde mantarı olan biri varsa havlu, çarşaf ve ayakkabı paylaşılmaması gerekiyor.

Mantar ile egzama birbirine çok benzeyebiliyor. Kaşıntı, soyulma, küçük su kabarcıkları ve çatlaklar her iki durumda da görülebiliyor, üstelik ikisi aynı anda da ortaya çıkabiliyor. Tedavi yaklaşımı tamamen farklı olduğu için şikayetler geçmediğinde kendi kendine krem sürmek yerine bir dermatoloğa başvurmak en doğru yol.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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