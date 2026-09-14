Genel Cerrahi Uzmanı Uyardı: Yüksek Topuklu Ayakkabı Giyenlerde Ortaya Çıkan Riskler!

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atıf Tekin'e göre yüksek topuklu ayakkabı yalnızca ayakları değil tüm vücut dengesini etkiliyor. Ayak tabanındaki küçük bir açı değişimi bile vücudun üst bölgelerine kadar uzanan bir etki zinciri başlatıyor. Yani mesele ayakla sınırlı kalmıyor.

Zincirin nasıl ilerlediği ise oldukça somut. Topuklu ayakkabı giyildiğinde vücudun ağırlık merkezi öne kayıyor. Vücut bu dengesizliği telafi etmek için bel kavsini artırıyor ve bunun sonucunda pelvik bölge öne doğru eğiliyor. Görünüşte yalnızca bir duruş değişikliği; ancak Tekin'e göre bu duruş, aşağıda anlatılacak basınç tablosunun başlangıç noktası.