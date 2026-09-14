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Genel Cerrahi Uzmanı Uyardı: Yüksek Topuklu Ayakkabı Giyenlerde Ortaya Çıkan Riskler!

Genel Cerrahi Uzmanı Uyardı: Yüksek Topuklu Ayakkabı Giyenlerde Ortaya Çıkan Riskler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 18:26
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Yüksek topuklu ayakkabının ayaklara ve bele yük bindirdiğini çoğumuz biliyoruz. Ancak etkinin nerede son bulduğu sandığımızdan farklı olabilir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atıf Tekin, ayak yapısıyla bağırsak sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu söylüyor. Tekin'e göre topuklu ayakkabı vücudun denge düzenini değiştiriyor, bu da pelvik bölgeyi etkileyerek hemoroidal hastalığı tetikleyebiliyor.

Kaynak: DHA

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Ağırlık Merkezi Öne Kayıyor, Pelvik Bölge Öne Eğiliyor

Ağırlık Merkezi Öne Kayıyor, Pelvik Bölge Öne Eğiliyor

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atıf Tekin'e göre yüksek topuklu ayakkabı yalnızca ayakları değil tüm vücut dengesini etkiliyor. Ayak tabanındaki küçük bir açı değişimi bile vücudun üst bölgelerine kadar uzanan bir etki zinciri başlatıyor. Yani mesele ayakla sınırlı kalmıyor.

Zincirin nasıl ilerlediği ise oldukça somut. Topuklu ayakkabı giyildiğinde vücudun ağırlık merkezi öne kayıyor. Vücut bu dengesizliği telafi etmek için bel kavsini artırıyor ve bunun sonucunda pelvik bölge öne doğru eğiliyor. Görünüşte yalnızca bir duruş değişikliği; ancak Tekin'e göre bu duruş, aşağıda anlatılacak basınç tablosunun başlangıç noktası.

Tekin: 'Artan Karın İçi Basıncı Toplardamarların Geri Dönüşünü Zorlaştırıyor'

Tekin: 'Artan Karın İçi Basıncı Toplardamarların Geri Dönüşünü Zorlaştırıyor'

Bu duruş değişikliği pelvik taban kasları üzerinde ekstra bir baskı oluşturuyor ve zincirin son halkası burada tamamlanıyor. Tekin mekanizmayı şöyle anlatıyor: 'Artan karın içi basıncı toplardamarların geri dönüşünü zorlaştırıyor. Bu durum zamanla hemoroidlerin şişmesine ve sarkmasına zemin hazırlayabilir. Yüksek topuk tek başına hemoroid yapmaz ancak önemli bir tetikleyici olabilir.'

Tabloyu ağırlaştıran başka etkenler de var. Tekin genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam ve liften fakir beslenmenin süreci hızlandırdığını belirtiyor; yüksek topuklu ayakkabı ise bu mevcut tablonun üstüne biniyor. 'Bu nedenle tek bir neden yerine birden fazla faktörün birleşimi hastalığı ortaya çıkarıyor.'

Tekin: 'Kadınların Şıklıktan Vazgeçmesi Gerekmiyor, Bilinçli Kullanmaya Dikkat Edilmeli'

Tekin: 'Kadınların Şıklıktan Vazgeçmesi Gerekmiyor, Bilinçli Kullanmaya Dikkat Edilmeli'

Uzmanın önerisi topuklu ayakkabıyı hayattan çıkarmak değil. 'Kadınların şıklıktan vazgeçmesi gerekmiyor ancak bilinçli kullanmaya dikkat edilmeli' diyen Tekin, uzun süre topuklu ayakkabı giyenlere birkaç pratik başlık sıralıyor:

  • Duruşa dikkat etmek

  • Gün içinde ara ara hareket etmek

  • Mümkünse farklı ayakkabılar arasında geçiş yapmak. 

Yani sabah giydiğiniz ayakkabıyla akşama kadar kalmamak başlı başına bir önlem.

Masa başında çalışanlar için de ayrı bir hatırlatma var: ayak bileği egzersizleriyle dolaşımı desteklemek. Tekin sözlerini şu cümleyle bağlıyor: 'Ayaklar yere ne kadar sağlıklı basarsa, vücut da o kadar dengede kalır.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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