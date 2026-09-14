Genel Cerrahi Uzmanı Uyardı: Yüksek Topuklu Ayakkabı Giyenlerde Ortaya Çıkan Riskler!
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Yüksek topuklu ayakkabının ayaklara ve bele yük bindirdiğini çoğumuz biliyoruz. Ancak etkinin nerede son bulduğu sandığımızdan farklı olabilir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atıf Tekin, ayak yapısıyla bağırsak sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu söylüyor. Tekin'e göre topuklu ayakkabı vücudun denge düzenini değiştiriyor, bu da pelvik bölgeyi etkileyerek hemoroidal hastalığı tetikleyebiliyor.
Kaynak: DHA
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Ağırlık Merkezi Öne Kayıyor, Pelvik Bölge Öne Eğiliyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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