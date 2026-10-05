Bu Spor Dalı İnsan Beynini Yeniden Düzenliyor: Hafızayı Koruyan Bağlantılar Güçleniyor
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Nefesini tutarak suyun derinliklerine inen serbest dalışçılar, her dalışta beynini kısa süreliğine oksijensiz bırakıyor. Normalde bu durum hafıza açısından ciddi bir risk sayılıyor. Fransa'dan gelen yeni bir araştırma ise bu sporcularda bambaşka bir tablo ortaya koydu: 7 aylık antrenmanın ardından dalışçıların beyin ağları adeta yeniden düzenlendi ve bu değişim hafızanın korunmasıyla ilişkilendirildi.
Kaynak: ScienceAlert
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17 dalışçının beyni 7 aylık antrenmanın öncesinde ve sonrasında tarandı
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Hipokampus ile beyincik arasındaki bağı güçlenenler hafıza testinde öne çıktı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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