Bu Spor Dalı İnsan Beynini Yeniden Düzenliyor: Hafızayı Koruyan Bağlantılar Güçleniyor

Paris-Saclay Üniversitesi'nden nörobilimci Julia Micaux liderliğindeki ekip, yaşları 27 ile 55 arasında değişen 17 erkek amatör serbest dalışçıyı yakından takip etti. Katılımcılar 7 ay süren standart bir antrenman programına katıldı. Program başlamadan önce ve bittikten sonra beyinleri fonksiyonel manyetik rezonans (fMRI) ile tarandı. Karşılaştırma için düzenli aerobik spor yapan ama dalışla ilgilenmeyen 20 kişilik bir kontrol grubu da çalışmaya dahil edildi.

Bu tarama yöntemi, beynin hangi bölgelerinin aynı anda çalıştığını, yani birbiriyle ne kadar 'konuştuğunu' gösteriyor. Ölçümler hem normal nefes alırken hem de nefes tutma sırasında yapıldı.

Sonuçlar dalışçıların beyninde geniş çaplı bir yeniden düzenlenmeye işaret etti. Dikkat, bilişsel kontrol, duyusal algı ve hareketle ilgili ağlar arasındaki bağlantılar değişti. Özellikle odaklanma ve karar vermeyle bilinen ön-yan bölgelerin (frontoparietal ağ) diğer ağlarla bağlantısı güçlendi. Normal solunum sırasında ise hareket ve duyu bölgelerindeki bağlantının zayıfladığı görüldü.

Araştırmayı ilginç kılan nokta, hafızanın merkezi sayılan hipokampusun oksijensizliğe en hassas beyin bölgelerinden biri olması. Boğulma tehlikesi ya da kalp durması gibi istem dışı oksijen yoksunluğu yaşayanlarda hafıza sorunları sıkça bildiriliyor. Serbest dalışçılarda ise böyle bir kayıp gözlenmiyor. Aynı ekibin 2025'te yayımladığı önceki çalışma da dalışçıların hipokampus hacminin korunduğunu ve hafıza performansında bir düşüş olmadığını göstermişti.