Çöpe Giden Fişlere Eklediği Detay Sonrası Dükkanı Müşteriyle Dolup Taştı
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İşletmenizde, dükkanınızda yaptığınız küçük değişiklikler ne kadar fark yaratabilir? Erzurum'da bir çay evi işletmecisi, müşterilerine verdiği adisyon fişlerine özlü sözler yazmaya başladı. Kimi adisyonda bir atasözü, kiminde anlamla mesajlar yer aldı. İlk başta 'eğlencesine' başlayan bu uygulama, zamanla kazanç da sağladı. İş yeri sahibi yaklaşık 6 aydır bu uygulamaya devam ediyor ve müşterileri de gün geçtikçe artıyor!
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Küçük mesajlar, büyük farklar.
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"Buranın adisyonu daha güzel" deyip tercih ediyorlar.
"İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturmak istedik."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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