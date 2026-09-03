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Çöpe Giden Fişlere Eklediği Detay Sonrası Dükkanı Müşteriyle Dolup Taştı

Çöpe Giden Fişlere Eklediği Detay Sonrası Dükkanı Müşteriyle Dolup Taştı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 10:44
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İşletmenizde, dükkanınızda yaptığınız küçük değişiklikler ne kadar fark yaratabilir? Erzurum'da bir çay evi işletmecisi, müşterilerine verdiği adisyon fişlerine özlü sözler yazmaya başladı. Kimi adisyonda bir atasözü, kiminde anlamla mesajlar yer aldı. İlk başta 'eğlencesine' başlayan bu uygulama, zamanla kazanç da sağladı. İş yeri sahibi yaklaşık 6 aydır bu uygulamaya devam ediyor ve müşterileri de gün geçtikçe artıyor!

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Küçük mesajlar, büyük farklar.

Küçük mesajlar, büyük farklar.

Aziziye ilçesi Dadaşkent mevkisinde faaliyet gösteren çay evi işletmecisi Ahmed İslam Asiltürk, çay evinde bir yeniliğe gitti. Müşteriye verilen adisyonların direkt çöpe gittiğini gören işletme sahibi, fişlere günlük olarak farklı sözler yazdırmaya başladı. 

Başlarda sadece eğlence amaçlı yapılan bu uygulama, müşterilerin dikkatini çekti. Bu fikrini, uzun soluklu bir proje olarak düşünmeyen Asiltürk, yaklaşık 6 aydır ise bu uygulamaya devam ediyor. Müşterilerin yaptığı paylaşımların binlerce hatta milyonlarca kez görüntülenmesi, çay evine olan ilgiyi de artırdı.

"Buranın adisyonu daha güzel" deyip tercih ediyorlar.

"Buranın adisyonu daha güzel" deyip tercih ediyorlar.

Çay evine müşteri olarak giden Furkan Çoban, 'Farklı farklı mekanlarda da oturdum. Ama buranın adisyonu daha güzel bir şekilde, gerçek hayattan kesitlerle anlatılıyorlar. Bu yönden herkese tavsiye ederim. Çayları da aynı şekilde çok güzel. Yani açıkçası şaşırdım. Diğer mekanlara göre burası farklı bir yer. Hemen hemen her gün farklı sözler ve tavsiyeler insanlara faydalı oluyor' dedi.

"İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturmak istedik."

"İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturmak istedik."

İşletme sahibi Ahmed İslam Asiltürk ise, 'Biz bu çay evini yaklaşık 6 aydır işletiyoruz. Adisyonları bir farkındalık olsun diye yaptık...Neden farklı bir adisyon olmasın diye düşündüm. Böyle bir fikir geldi aklıma. Hem farkındalık olsun hem de insanların yüzünde bir tebessüm ya da bir düşünce akıllarında bırakabilirsek neden olmasın diye bir adisyon çalışması yaptık. Başta bir hobi ya da böyle eğlence tarzındaydı. Sonra insanların ilgisini çekti sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Sonra biz de kendi sosyal medya hesaplarımıza atmaya başladık. Bu kadar büyüyeceğini ben de tahmin etmiyordum. Şu an milyonlarca izleniyor. 2.5-3 milyon civarı izlenmelerimiz var. Müşterilerimiz, sağ olsunlar Erzurum'da oturan müşterilerimiz buradan, sosyal medyadan görüp gelmeye başladılar. İlgi bayağı arttı, Erzurum'da da ilgi arttı. Özellikle hani 'nasıl yapıyorsun, nereden çıkarıyorsun, nasıl çıkıyor' diye sorular alıyorum. İşte küçük bir cihazımız var. Öyle günlük aklımıza gelen sözleri ya da işte atasözlerini bulup yazıyoruz' diyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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