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86 Ton Altının Yeri Değiştirildi: Emanet Ettikleri Ülkeden Aldılar, Başka Ülkeye Verdiler

86 Ton Altının Yeri Değiştirildi: Emanet Ettikleri Ülkeden Aldılar, Başka Ülkeye Verdiler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 10:07
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Hollanda, ABD ve Kanada'ya emanet ettiği tonlarca altını geri aldı. Hollanda Merkez Bankası (DNB), 'artan jeopolitik istikrarsızlık' gerekçesiyle toplam değeri milyarlarca dolar olan altını Londra'ya taşıdığını doğruladı. 

Tonlarca altının bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması, oldukça karmaşık bir süreç oldu.

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86 ton altın ABD ve Kanada'dan Londra'ya taşındı.

86 ton altın ABD ve Kanada'dan Londra'ya taşındı.

BBC'nin aktardığına göre, Hollanda Merkez Bankası (DNB), 'artan jeopolitik istikrarsızlık' gerekçesiyle milyarlarca dolarlık altının Kuzey Amerika'dan çıkarılarak Londra'ya taşındığını doğruladı. DNB, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, birkaç ay süren karmaşık bir operasyonla ABD ve Kanada'dan 86 ton altının çıkarıldığını belirtti. 

Hollanda'nın tonlarca altını, şu anda İngiltere Merkez Bankası'na emanet edilmiş durumda. Herhangi bir kriz anında ise altının, burada daha kolay alım satımının yapılacağı düşünülüyor. Bankanın başkanı Olaf Sleijpen, bu adımın 'dayanıklılığımızı ve hazırlığımızı güçlendirmek için gerekli' olduğunu söyledi. 

Mart ve Ağustos ayları arasında gerçekleşen altın transferinde  27 ton altın külçesi New York ve Ottawa'dan Hollanda'nın Zeist kentine taşındı. Daha sonra altınlar Londra'ya götürüldü. Ancak altınların Atlantik Okyanusu üzerinden nasıl taşındığı henüz açıklanmadı. 

Bankanın açıklamasına göre , transferin geri kalan kısmı New York'ta altının satılması ve Londra'da yeniden satın alınmasıyla gerçekleştirildi. 

DNB, İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan altının 'dünyanın en kolay alınıp satılabilen altını' olarak kabul edildiğini ve bu nedenle kriz anında ABD veya Kanada'da bulunmasına kıyasla daha kolay erişilebilir olduğunu belirtiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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