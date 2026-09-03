86 Ton Altının Yeri Değiştirildi: Emanet Ettikleri Ülkeden Aldılar, Başka Ülkeye Verdiler

BBC'nin aktardığına göre, Hollanda Merkez Bankası (DNB), 'artan jeopolitik istikrarsızlık' gerekçesiyle milyarlarca dolarlık altının Kuzey Amerika'dan çıkarılarak Londra'ya taşındığını doğruladı. DNB, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, birkaç ay süren karmaşık bir operasyonla ABD ve Kanada'dan 86 ton altının çıkarıldığını belirtti.

Hollanda'nın tonlarca altını, şu anda İngiltere Merkez Bankası'na emanet edilmiş durumda. Herhangi bir kriz anında ise altının, burada daha kolay alım satımının yapılacağı düşünülüyor. Bankanın başkanı Olaf Sleijpen, bu adımın 'dayanıklılığımızı ve hazırlığımızı güçlendirmek için gerekli' olduğunu söyledi.

Mart ve Ağustos ayları arasında gerçekleşen altın transferinde 27 ton altın külçesi New York ve Ottawa'dan Hollanda'nın Zeist kentine taşındı. Daha sonra altınlar Londra'ya götürüldü. Ancak altınların Atlantik Okyanusu üzerinden nasıl taşındığı henüz açıklanmadı.

Bankanın açıklamasına göre , transferin geri kalan kısmı New York'ta altının satılması ve Londra'da yeniden satın alınmasıyla gerçekleştirildi.

DNB, İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan altının 'dünyanın en kolay alınıp satılabilen altını' olarak kabul edildiğini ve bu nedenle kriz anında ABD veya Kanada'da bulunmasına kıyasla daha kolay erişilebilir olduğunu belirtiyor.