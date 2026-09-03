86 Ton Altının Yeri Değiştirildi: Emanet Ettikleri Ülkeden Aldılar, Başka Ülkeye Verdiler
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Hollanda, ABD ve Kanada'ya emanet ettiği tonlarca altını geri aldı. Hollanda Merkez Bankası (DNB), 'artan jeopolitik istikrarsızlık' gerekçesiyle toplam değeri milyarlarca dolar olan altını Londra'ya taşıdığını doğruladı.
Tonlarca altının bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması, oldukça karmaşık bir süreç oldu.
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86 ton altın ABD ve Kanada'dan Londra'ya taşındı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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