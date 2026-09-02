Bahçesini Kazan Bir Kişi, Ülkenin En Büyük Viking Hazinesini Buldu!

Danimarka'da Kuzey Jutland bölgesinde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde tadilat için kazı yaparken garip bir ses çıkaran sert cisme denk geldi. İlk başta düz bir demir parçası olarak değerlendirilen buluntunun, daha sonra kilolarca gümüş olduğu ortaya çıktı.

700 parçadan oluşan buluntu, bugüne kadar Danimarka'da keşfedilen en büyük Viking hazinesi olarak kayda geçti.

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