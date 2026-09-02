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Bahçesini Kazan Bir Kişi, Ülkenin En Büyük Viking Hazinesini Buldu!

Bahçesini Kazan Bir Kişi, Ülkenin En Büyük Viking Hazinesini Buldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 12:09
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Danimarka'da Kuzey Jutland bölgesinde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde tadilat için kazı yaparken garip bir ses çıkaran sert cisme denk geldi. İlk başta düz bir demir parçası olarak değerlendirilen buluntunun, daha sonra kilolarca gümüş olduğu ortaya çıktı.

700 parçadan oluşan buluntu, bugüne kadar Danimarka'da keşfedilen en büyük Viking hazinesi olarak kayda geçti.

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Danimarka'da bulunan en büyük Viking hazinesi, bir evin bahçesinde ortaya çıktı.

Danimarka'da bulunan en büyük Viking hazinesi, bir evin bahçesinde ortaya çıktı.

Evinin bahçesini tadilat için kazan ev sahibi, çoğu kil kaplara saklanmış kilolarca gümüş ele geçirdi. Bu çarpıcı buluntuda, külçe, sikke ve mücevherat şeklinde toplamda 40 kilodan fazla Viking gümüşü olduğu kaydedildi. Muhtemelen 10. yüzyılda gömülen bu hazine, bugüne kadar Danimarka'da bulunan en büyük Viking gümüş hazinesi olarak kayda geçti.

Nordjyske Museer'den yapılan açıklamada, buluntuların yaklaşık 700 eser ve parçadan oluştuğu belirtildi. Müzenin açıklamasına göre, bu hazine daha önce Danimarka'da bulunan en büyük Viking gümüş hazinesinden yaklaşık üç kat daha ağır.

Çeşitli bilezikler, gümüş parçalar, sikkeler, Thor'un çekicini tasvir eden küçük bir figür...

Çeşitli bilezikler, gümüş parçalar, sikkeler, Thor'un çekicini tasvir eden küçük bir figür...

Araştırmacılar, külçelerden birinin üzerinde 'hutu' anlamına gelebilecek yazılar olduğu keşfetti. Bu kelime, bir isim, bir sahiplik işareti veya tamamen farklı bir kimlik biçimi olabilir. Şimdilik, bu gizemli yazıtların ardındaki anlam belirsizliğini koruyor. Araştırmacılar, bu külçeyi Viking Çağı'ndan kalma diğer benzer kalıntılarla karşılaştırabilmek için benzer başka yazıtlar bulmayı umuyorlar.

Aynı zamanda bu hazine, Vikinglerin gümüşün ağırlığına dayalı para sisteminin nasıl işlediğine dair fikir veriyor. Müzenin açıklamasına göre, mücevherler ve sikkeler genellikle kesilip, eritilip ve ağırlıklarına göre belirli şekillere yeniden dökülüyordu; her ağırlık belirli bir değere karşılık geliyordu.

Hazinede hem Arap gümüş dirhemleri hem de Anglo-Sakson sikkeleri bulunması, Vikinglerin karmaşık ve geniş kapsamlı bir ekonomik ağa dahil olduklarını gösteriyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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