Bahçesini Kazan Bir Kişi, Ülkenin En Büyük Viking Hazinesini Buldu!
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Danimarka'da Kuzey Jutland bölgesinde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde tadilat için kazı yaparken garip bir ses çıkaran sert cisme denk geldi. İlk başta düz bir demir parçası olarak değerlendirilen buluntunun, daha sonra kilolarca gümüş olduğu ortaya çıktı.
700 parçadan oluşan buluntu, bugüne kadar Danimarka'da keşfedilen en büyük Viking hazinesi olarak kayda geçti.
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Danimarka'da bulunan en büyük Viking hazinesi, bir evin bahçesinde ortaya çıktı.
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Çeşitli bilezikler, gümüş parçalar, sikkeler, Thor'un çekicini tasvir eden küçük bir figür...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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